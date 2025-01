Dit is de nieuwjaarswens van Hendrik de Bruyne uit Oostkamp: “Hoop op politieke moed om eindelijk statiegeld te rekenen op blikken en flessen”

Wat brengt 2025 voor Hendrik De Bruyne (62), een van de leden van Proper Oostkamp die bijna ieder dag de Oostkampse straten afwandelt om zwerfvuil op te ruimen?

“Op persoonlijk vlak wens ik iedereen een goede gezondheid en mooie dagen, maar ik hoop ook dat we in 2025 enkel nog maar wieldeksels van auto’s terug vinden in de graskant, al weet ik dat dit een utopie is. Ik hoop ook dat in ons land de politieke moed er zal zijn om eindelijk statiegeld zal gerekend worden op blikken en flessen. Dat zou voor veel minder afval langs de weg zorgen”, weet hij te vertellen.

Hendrik is zeker niet van plan om de strijd tegen het zwerfvuil op te geven, samen met Proper Oostkamp. (GST)