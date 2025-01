Dit is de nieuwjaarswens van Dries Uyttenhove uit Kortemark: “Dromen is een must, hartstocht en avontuur zijn onontbeerlijk”

Handzames bekendste muzikale meester Dries Uyttenhove (48) drukt zijn nieuwjaarswensen voor 2025 als volgt uit: “Ik wens allen hetgeen iedereen simpelweg gelukkig maakt: veel zon, muziek op de voor- of achtergrond, veel liefde voor elkaar en elke dag 24 uur plezier, want het leven is kort. Dromen is een must, hartstocht en avontuur zijn onontbeerlijk. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Wat meer samen-tijd in de plaats van schermtijd zal de wereld ongetwijfeld beter maken. Vrede op de wereld zou natuurlijk ook niet misstaan, maar daar kan iedereen al zelf mee starten door het thuis warm, liefdevol en gezellig te maken. Respect voor elkaar, medeleven en een goede gezondheid maken het recept af. En zoals mijn grootmoeder altijd zei: een vriendelijke goeiedag aan iedereen kost geen geld.” (JDK)