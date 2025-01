Dit is de nieuwjaarswens van Dominiek Segaert uit Knokke-Heist: “Iedereen ’s morgens een fijne goeiendag zeggen”

Dominiek Segaert is leerkracht, voorzitter van Cultuursmakers Knokke-Heist en Kneistse Cultuur Kring. “Ik wens onze burgermoeder en het nieuwe college een vruchtbaar 2025 toe met een visie die alle burgers verbindt. Mijn overtuiging is dat de nieuwe politieke wind in Knokke-Heist positief zal zijn voor iedereen. Ik zou graag zien dat er extra financiële middelen gaan naar de culturele verenigingen die onze gemeente samen houden. Uiteraard wens ik wederzijds respect tussen jong en minder jong. We hebben in Knokke-Heist een fantastische en heel geëngageerde jeugd. Laat ons hen alle kansen geven in onze mooie, nette gemeente. En laat ons tegen iedereen ’s morgens een fijne goeiendag zeggen. Het maakt een wezenlijk verschil uit! Ik blijf elke dag dankbaar voor iedereen die in onze gemeente voor een sterk aanbod op vlak van cultuur, sport en jeugd zorgt.” (PDV)