Discotheek Place2Party start tattooshop Goons & Queens

Vanaf zaterdag 26 maart herbergt Place2Party in zijn Eventhall aan de Roeselaarseweg niet alleen zijn alom bekende discotheek, maar ook een heuse tattooshop. En dan nog wel van de gerenommeerde keten Goons & Queens, die aan zijn twaalfde vestiging toe is. Het gezicht van de shop wordt Lieksje Cavaljeros uit Veurne, als tattoomodel het levende uithangbord van de zaak.

Place2Party wordt gerund door Lorenzo Charle en zijn broers Björn Charle en Robin Desoete.

Geen dronken klanten in tattooshop

“De komst van de tattooshop is een mooie aanvulling voor onze discotheek”, zegt Lorenzo. “Al wil ik beklemtonen dat de shop in wezen los staat van wat er zich in de dancing afspeelt. Hij zal van dinsdag tot en met vrijdag telkens van 13 tot 18 uur open zijn en op zaterdag van 13 uur tot 1 uur ‘s nachts. Plus op andere momenten na afspraak. Op zaterdag kan een discotheekbezoek dus perfect gecombineerd worden met het laten zetten van een tattoo, maar dat zal niet zomaar mogen. In geen enkel geval zullen mensen die te veel gedronken hebben, zich kunnen laten tatoeëren. We willen geen gekke dingen doen en ons geen problemen op de hals halen. Alles zal correct verlopen.”

Ook piercings en laseren mogelijk

Lieksje Cavaljeros (28), een pseudoniem, werkte tot nu toe in de fabriek PepsiCo in haar stad Veurne, maar maakt haar droom waar: een tattooshop runnen. Op Instagram heeft ze onder de naam Inked Wildthing liefst 18.500 volgers. Zij zal de afspraken inboeken en de klanten ontvangen. Ze heeft heel wat tattoos op haar lichaam, maar ze zet die niet zelf. Dat laat ze over aan de artiesten die Goons & Queens aanreikt. De keten heeft vestigingen in België, Nederland en Duitsland. De shop in Place2Party zal ook een piercing- en laserhoek bevatten.

In het openingsweekend vanaf zaterdag 26 maart om 13 uur tot en met zondag 27 maart gaat de opbrengst van de shop naar Kom op tegen Kanker. Dan kan er een tattoosessie geboekt worden met een korting van tien procent. Er worden ook heel wat waardebonnen verloot.