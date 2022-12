Dirk Frimout samen met twee andere astronauten ontvangen door premier De Croo

Eerste minister Alexander De Croo heeft voor het eerst de drie Belgische astronauten – Dirk Frimout uit Poperinge, Raphaël Liégeois en Frank De Winne – samengebracht. Hij nodigde ze donderdag uit op de Kanselarij, Wetstraat 16. Ook de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, was erbij.

Het was er eerder nog niet van gekomen dat de drie elkaar in levenden lijve zagen. Deze allereerste ontmoeting betekende veel voor Raphaël Liégeois: “Frank De Winne ken ik al van tijdens de selectie, maar het was de eerste keer dat ik Dirk Frimout ontmoette. Het ontroerde me om hem te zien. Hij had me eerder al telefonisch gefeliciteerd, wat heel attent van hem was. Ik kan enorm veel van hem leren. Ik zet mijn oren wijd open voor wat hij en Frank De Winne me te zeggen hebben. We gaan elkaar nog zien.”

Dertig jaar na ruimtereis Frimout

De eerste minister, Alexander De Croo, wou de astronauten persoonlijk meedelen hoe verheugd hij is over het feit dat er dertig jaar na de ruimtereis van Dirk Frimout en twintig jaar na de eerste vlucht van Frank De Winne een nieuwe Belgische astronaut is die een hele nieuwe generatie laat dromen.

Thomas Dermine beaamt: “Ja, de toekomst oogt heel mooi. We staan aan de vooravond van een nieuwe verovering van de ruimte, waar mensen opnieuw naar de maan zullen gaan. En het is echt ongelooflijk dat een Belg deel gaat uitmaken van dat avontuur. De drie Belgische astronauten samen zien, was een mooi moment.”

Staatssecretaris Thomas Dermine en premier Alexander Decroo ontvingen de drie astronauten op de Kanselarij. © BELGA/NICOLAS MAETERLINCK

En de pionier, Dirk Frimout, heeft niks dan lof over zijn jongste opvolger. “Mijn indruk van hem is zeer positief. Hij is perfect tweetalig en hij heeft uiteraard alle kwalificaties, anders word je niet gekozen uit een selectie van meer dan 22.000 kandidaten. Die vijf mensen die daaruit zijn gekomen, zijn allemaal supermensen die aan alle eisen voldoen.”

Het zijn drukke dagen voor Liégeois die woensdag nog op bezoek was bij de koning. Frimout herkent dat en waarschuwt de 34-jarige Liégeois. “Het is niet altijd eenvoudig. Heel je sociaal leven verandert totaal van de ene dag op de andere. Plots ben je beroemd en word je voor alles en nog wat gevraagd en dan moet je beslissen waar je kan op ingaan en niet. Je moet altijd voorzichtig zijn dat je niet misbruikt wordt. In de opleiding leggen ze daar nu ook de nadruk op. Communicatie is belangrijker geworden dan in mijn tijd.”

Dirk Frimout geeft Raphael Liegeois goede raad. © BELGA/NICOLAS MAETERLINCK

In april start in Duitsland de astronautenopleiding voor Raphaël Liégeois. Mediatraining is inderdaad een van de vele onderdelen van de basisopleiding. Frank De Winne leidt het European Astronaut Training Centre (EAC) in Keulen en staat in voor de opleiding. “Ja, hij kan veel leren van ons, maar hij gaat ook zelf veel leren en wij kunnen ook veel leren van Raphaël. We zijn allemaal heel fier op onze nieuwe astronaut. Het was heel plezant om alle drie voor het eerst samen te zijn bij de premier”, aldus Frank De Winne.