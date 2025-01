Dirk (77) is de Krak van Staden: “Muziek is gewoon de rode draad in mijn leven”

Dirk Desseyn (77) plaatst sedert mei 2023 orgelversies van klassieke evergreens op YouTube en gooit daarbij hoge ogen. Zijn populairste video werd in goed één jaar tijd 39.725 keer bekeken. Muziek is de rode draad in het leven van de gepensioneerde onderwijzer. Zijn verkiezing tot Krak stemt hem heel gelukkig.

“Toen de mail binnenliep dat ik me de nieuwe Krak van Staden mocht noemen, was dat één van de gelukkigste momenten van mijn leven”, glundert Dirk. “Je hoopt uiteraard dat je wint, maar echt zeker daarvan ben je niet.”

Aan de inzet van Dirk zal het alvast niet gelegen hebben. “Ik heb geprobeerd om iedereen in de buurt te bezoeken”, vertelt Dirk. “Op de achterkant van een visitekaartje waarop een foto van mij achter mijn orgel prijkt, legde ik buren uit hoe ze voor mij konden stemmen. Verder stuurde ik mails naar mijn adressenbestand en maakte ik via mijn Facebookpagina en die van mijn echtgenote reclame. Mijn verkiezing tot Krak betekent dat mensen mijn muziekvideo’s op YouTube appreciëren, maar ik zie mijn verkiezing ook als een waardering voor mijn werk als onderwijzer aan de gemeenteschool en als filiaalverantwoordelijke van de muziekschool.”

“Muziek is altijd al de rode draad in mijn leven geweest. Ik stam echt uit een muzikaal nest”, weet Dirk. “Mijn ouders konden een aardig stukje zingen en met vier broers, een zuster en twee niet-familieleden had ik een groepje dat vooral op huwelijken speelde. Eens er getrouwd werd, was het over en uit met de groep.”

Talentenwedstrijd

Met een andere groep – The Highlands – haalde Dirk in de jaren 60 zelfs de nationale televisie. “We raakten in de finale van talentenwedstrijd Ontdek de Ster”, legt Dirk uit. “Die finale werd live uitgezonden door de toenmalige BRT. Het lied ‘On that evening’, waarvan ik tekst en muziek schreef, kende heel wat bijval. Bij ‘The Highlands’ speelde ik elektrische piano.”

Verder werd Dirk na een toelatingsproef in 1971 erkend als componist bij Sabam, was hij tien jaar dirigent van het Sint-Jozefskoor in Oostnieuwkerke, speelde hij 40 jaar trombone bij de Stadense harmonie De Verenigde Vrienden en was hij 28 jaar filiaalverantwoordelijke van de Stadense afdeling van de Roeselaarse muziekschool. Daarnaast was Dirk in de jaren 70 als losse medewerker een viertal jaar assistent-muziekproducer bij Radio 1 en Radio 2. Dirk volgde op zijn 30ste een opleiding klassiek orgel en was vijf jaar organist in de Sint-Janskerk in Staden.

Reacties uit 25 landen

“Een aantal jaar geleden nam ik de draad van het orgel spelen weer op met mijn oude Hammondorgel”, vertelt Dirk. “In mei 2023 plaatste ik met dat orgel mijn eerste evergreens op YouTube. Die kenden redelijk succes, maar nadat ik in november 2023 mijn eerste nummers met mijn gloednieuwe Wersi OAX 800-orgel postte, was het hek helemaal van de dam. In goed een jaar tijd haalde ik 390 abonnees binnen, waren er 86.233 weergaven van mijn nummers, kreeg ik 1.325 likes en waren er reacties uit 25 landen. Dit en optreden met The Highlands was het leukste wat ik ooit gedaan heb op muzikaal vlak.”

Dirk Desseyn Privé Dirk is gehuwd met Alma Vandecandelaere. Het echtpaar heeft geen kinderen. Loopbaan Lagere school in de gemeenteschool in Staden en lager middelbaar in het Klein Seminarie in Roeselare. Nadien ging het richting normaalschool in Torhout. Dirk startte zijn beroepsloopbaan als onderwijzer aan de gemeenteschool in Staden in 1966 en werkte er tot aan zijn pensioen. Hij had er voornamelijk het tweede en het derde leerjaar onder zijn hoede. Dirk was ook 28 jaar filiaalverantwoordelijke van de Stadense afdeling van STAP, de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Vrije tijd Muziek en tuinieren. Samen met Alma trekt hij er ook graag op uit met de mobilhome.