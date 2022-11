Dimitri Vierstraete is eventorganisator en entertainer: “De lokroep van het podium blijft groot”

Dimitri Vierstraete (38) spoelde 17 jaar geleden vanuit Gent aan in de Stad aan Zee. De geboren entertainer richtte hier zijn eventbureau Injabulo op, waaruit Comedy Oostende en het improvisatiegezelschap Impr’O’mer groeiden. Op 9 november organiseert hij mee Café Comedy, een comedyavond van het Economisch Huis in zes cafés in de Oostendse uitgaansbuurt. Dimitri houdt van organiseren, maar het is vooral de kriebel op het podium die hij niet kan missen.

“Ik vluchtte naar de kust omdat er in Gent te veel West-Vlamingen waren”, grinnikt de geboren Gentenaar, die nochtans al goed vertrouwd is met zijn nieuwe thuisstad en met de Mercator. “Onlangs namen we hier een promofilmpje op voor de persoonlijke videoboodschappen van Sinterklaas, die de stad aan de Oostendse kinderen aanbiedt in ruil voor tien punten van de UiTPAS en die wij mogen verzorgen. Ik neem de taak van hulpsint op.”

Privé Geboren in Gent op 9 november 1983. Woont sinds 2005 in Oostende. Getrouwd met Sylvie De Cock. Twee dochters uit een vorige relatie, Noor (14) en Lexie (11), één zoontje samen: Lars (4). Opleiding en loopbaan Studeerde toerisme, werkte als animator in het buitenland, deed twee jaar de Bumbashow in Plopsaland, daarna animatiemanager TUI. Zaakvoerder van eigen eventbureau Injabulo, eerst deeltijds, sinds januari 2021 voltijds. Vrije tijd Improvisatietheater, genieten met het gezin.

Hoe kwam jij in Oostende terecht?

“In 2005 kwam ik hier wonen omdat mijn toenmalige vriendin van Oostende was. Zo ben ik blijven plakken. Het bevalt me hier: een heel leuke sfeer, altijd iets te doen en een mooie mix van rust en drukte.”

Zit entertainen in het bloed?

“Van kinds af al. Mensen doen lachen, dat zat er altijd in. Thuis en in klasverband… Het was de periode van Jacques Vermeire die mij heel wat inspiratie bood. Ik had altijd al het gevoel dat ik iets in die richting moest doen. Ik studeerde toerisme en mijn eerste werkervaring was de animatie verzorgen in het buitenland voor Jetair en TUI. Later werd ik entertainment manager op het kantoor van TUI.”

Intussen heb je een eigen bedrijfje, Injabulo.

“Dat richtte ik vijf jaar geleden op. Eerst deed ik het deeltijds, maar sinds twee jaar ben ik er voltijds mee bezig. Dat was deels gedwongen en deels mijn eigen beslissing. Ik had het gevoel dat er meer in zat en wou niet dat ik achteraf het gevoel zou hebben dat ik een kans had laten liggen. Door corona moesten er mensen afvloeien en omdat ik al had aangegeven bij TUI dat ik de stap wou zetten, was het logischer om mij te laten gaan dan andere mensen hun ontslag te geven. Maar in volle coronatijd was het toch echt met de voeten vooruit het duister in.”

Hoe heb je het overleefd?

“Je zoekt opportuniteiten. Met de Oostendse comedian Mohsin Abbas startte ik Comedy Oostende. Maandelijks organiseren we een comedyavond. We startten met een 20-tal mensen in De Klisse in Mariakerke, maar dat zaaltje werd te klein en daarom weken we uit naar het vakantiecentrum Vayamundo. Daar lokken we maandelijks toch al een 120-tal mensen. Comedy is één van de pijlers van Injabulo, naast straat- en andere animatie, huwelijksceremonies en consultancy bij het organiseren van events. Het voordeel van een starter als ik is dat mijn prijzen iets lager zijn, maar dat je er toch kwaliteit voor krijgt. Injabulo is trouwens Zoeloe voor geluksmatigheid, een gevoel van geluk hebben. Dat is wat we de mensen willen bieden.”

Is het een makkelijke combinatie, organiseren en zelf entertainen?

“Het creatieve zit er sowieso wel in, voor het administratieve en het planmatige moet ik me meer forceren. Maar het is wel een motivatie als je ziet dat dingen lukken. Ik denk aan Comedy Oostende. Op 28 januari organiseren we de enige West-Vlaamse voorstelling van de eindejaarsconference van Jade Mintjens, die ze overnam van Bert Gabriëls.”

Uit Comedy Oostende groeide ook de improvisatiegroep Impr’O’mer. Een succes?

“Ik leerde het improvisatietheater destijds kennen in Gent en begon workshops te geven in Oostende. Daaruit groeide ons improvisatiegezelschap. Er zijn er trouwens maar drie in heel West-Vlaanderen. We zijn met een tiental mensen. Er was wat tijd nodig om op elkaar ingespeeld te geraken, maar nu staan er ook enkele optredens op stapel, zoals ook op Café Comedy. Die doen we telkens met vier of vijf mensen.”

Weten jullie dan echt niet vooraf waar jullie aan beginnen?

“Nee. Dat hangt af van het publiek, die ons een woord, een naam, een tijdperk… mag roepen. Daaruit ontwikkelen we dan ter plekke een scène. Er zijn natuurlijk wel technieken. Zo leren we te genieten zonder na te denken, gewoon doen. Je moet ook elkaars cadeaus accepteren en naar elkaar luisteren. Dat werkt heel bevrijdend, ook in het gewone leven trouwens. Het leert je omgaan met last- minute veranderingen. Wat je bij ons leert, is voor iedereen van toepassing in het dagelijkse leven. Het maakt je meer extravert en zelfzeker. Niet iedereen heeft het in zich om dat ook op een podium te doen. Maar iedereen heeft er iets aan, als ontspanning of als zelfontwikkeling.”

Zijn jullie echt nooit bang om af te gaan?

“Elke scène duurt maximum vijf minuten. Dus als er iets minder geslaagd is, beginnen we gewoon aan iets nieuws. Het ene optreden is natuurlijk beter dan het andere. Maar het hoort ook bij onze visie: falen is oké. Je moet dat kunnen loslaten. En loop je eens knal tegen de muur: so be it. Ook in het ondernemerschap is dat een mooie skill.”

Heb je nog grote ambities?

“Een van mijn grote dromen is om eens hulpsint te mogen zijn bij een grote intrede. Daarnaast zou ik graag het comedyverhaal in Oostende verder uitbouwen en mijn bedrijf meer uitbouwen als boekingskantoor. Het is de enige manier om te groeien als eenmanszaak. Maar zelf entertainen, dat zal er altijd blijven in zitten. Daarvoor is de kriebel van het podium te groot.”