Diksmuidse scholen krijgen cheque voor Operatie proper

Het stadsbestuur en IVVO hebben cheques overhandigd aan zes scholen uit Diksmuide die zich het voorbije jaar hebben ingezet voor Operatie proper. Alle scholen werkten een actieplan uit om zwerfvuil tegen te gaan.

IVVO lanceerde vorig jaar een oproep bij scholen om deel te nemen aan Operatie proper. Zes Diksmuidse scholen waren hier enthousiast over en schreven zich in: VBS Beerst, VBS Vladslo, Klimop, ‘t Saam Diksmuide, Klavertje Vier Leke en Klavertje Vier Beerst. Ze kregen een cheque met een bedrag tussen 675 en 875 euro. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld duurzaam materiaal aankopen zoals herbruikbare drinkflessen en doosjes om afval in de toekomst te vermijden. IVVO stelde voor Operatie proper acht thema’s op met criteria waaraan scholen konden voldoen. Het bedrag van de cheques hangt af van hoeveel thema’s de scholen konden afvinken. Zo gingen de scholen iedere maand op stap om zwerfvuil te ruimen, tekenden ze een engagementsverklaring, bekeken ze hoe goed ze sorteerden, maakten ze een vuilnisbakkenplan… Ook dit jaar kunnen scholen deelnemen aan de actie en op die manier geld voor hun school verdienen. Meer info via https://mooimakers.be. (ACK)