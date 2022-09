Diksmuide wint goud in Europese groen- en leefmilieuwedstrijd ‘Entente Florale Europe’ in Hongarije

“Diksmuide behaalde net goud op de Europese groen- en leefmilieuwedstrijd Entente florale in Hongarije”, liet burgemeester Laridon zondagmorgen weten. “Collega Wouter en schepen Obin namen de prijs in ontvangst. We namen het op tegen acht dorpen en steden uit Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Ierland.” De stad won ook de Herbert Titz Memorial Prize 2022 met de Samentuin in het Provinciaal Domein IJzerboomgaard.

De VVOG, de Vereniging Voor Openbaar Groen, selecteerde de stad Diksmuide voor de groen- en leefmilieuwedstrijd ‘Entente Florale Europe 2021’ tijdens de finale van de jaarlijkse Openbaargroenawards in 2020. Een hele eer, want de VVOG is onder Vlaamse milieu- en groendiensten een klinkende naam. De internationale jury kwam op 29 juni naar Diksmuide om 10 verschillende disciplines te beoordelen: groene ruimtes, vaste- en seizoensbeplantingen, planning en ontwikkeling, landschap, participatie, milieueducatie, bebouwde kom, toerisme en vrije tijd…

Leefbare stad

Het thema van de wedstrijd was ‘ Leefbare stad’. “Het internationale gezelschap trok die dag naar verschillende locaties in onze stad, waar stadsmedewerkers uitleg gaven bij de verschillende thema’s”, duidt burgemeester Laridon. “Groen en leefmilieu kan immers vervlochten worden met heel wat andere thema’s en diensten. Zo zette de dienst Toerisme al een tijdje extra in op de promotie van onze waterrijke omgeving en hebben de diensten Mobiliteit of Ruimtelijke Ordening een directe impact op het Diksmuidse groen en leefmilieu.”

“Hoewel onze stad bekendstaat om z’n uitgestrekte groene omgeving kon het stadscentrum niet ontbreken. Ons stadscentrum onderging in de afgelopen jaren immers een ware transformatie met het masterplan Grote Markt en omgeving, en de introductie van een fietszone”, aldus de burgemeester. “Koning auto wordt meer en meer doorverwezen richting de centrumparkings en de wandelaars, fietsers en horeca kregen opnieuw ruimte terug. Ook de stationsomgeving krijgt, naast de uitgevoerde vernieuwingen in de Bortierlaan, nog een grondige make-over met de aanleg van een ruime parking en fietserstunnel.”

Beloning voor stadsdiensten

“Naast een stop aan de Grote Markt volgden in de voormiddag nog uiteenzettingen in het stadhuis, bij de dienst Toerisme, het Vestingspark/stationsomgeving, de 3-mussen, het onthardingsproject bij het postgebouw, de Noordvesten en de 4AD. ’s Namiddags trok de groep – na een bezoek aan de IJzertoren – richting de IJzerboomgaard, Lampernisse, het natuurreservaat in Stuivekenskerke, het Duits kerkhof in Vladslo en de Blankaart in Woumen.”

Als symbolische startschot van de wedstrijd werd een boom geplant op de Grote Markt, die een blijvend bordje kreeg met verwijzing naar de wedstrijd. De stad Diksmuide kaapte dus de eerste prijs weg. Een fikse beloning voor de diensten die samen voor deze overwinning zorgden.