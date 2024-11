Digihelpers pakken moderne ongeletterdheid aan

Ongeletterdheid met de computer. Daar wil men via digihelpers op een heel informele manier iets aan doen. Ook Jabbeke zet daarop in. Via een digipunt in de bibliotheek en de inzet van vrijwilligers met kennis van zaken worden mensen eenvoudig op weg gezet om beter aan de slag te kunnen met de computer. “De digihelpers ondersteunen mensen vooral in heel praktische zaken zoals het installeren van apps of de toegang tot itsme. Zo vinden mensen de weg in de digitale wereld, een noodzakelijke ondersteuning in deze wereld”, zegt Sarah De Decekere. (PA/foto Davy Coghe)