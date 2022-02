Dierenasiel Poezewoef start crowdfundingactie om Charlie te redden

Drie jaar na de opening houdt Poezewoef voor het eerst een crowdfundingactie. Niet voor het dierenasiel zelf, maar voor de nieuwe baasjes van Charlie, een hond bij wie vlak voor de adoptie een zeldzame kanker werd vastgesteld. “De vele extra kilometers en uren, de baasjes hebben het ervoor over, maar al die bijkomende kosten kunnen ze niet betalen.”

“Een pootje amputeren, een oogje verwijderen, een wratje behandelen… de kosten voor een kat of hond kunnen al eens oplopen, maar nooit meer dan een paar honderd euro. Dat kunnen we meestal opvangen met schenkingen en de verkoop van speeltjes, confituur, paaseieren, wafels en frieten. Maar nu worden we geconfronteerd met een ongezien bedrag”, zegt Joceline Mahieu, medewerkster van dierenasiel dat honden en katten opvangt uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen.

Gezwel op schildklier

Charlie, een Argentijnse dog van zeven jaar, moet een dure operatie ondergaan. “Hij is in Roemenië geboren en kwam via een rescue-programma voor straathonden, die in Oost-Europa snel geëuthanaseerd worden, in ons land terecht in de hoop op een mooi leven”, vervolgt Joceline. “Charlie werd enkele maanden geleden naar ons asiel gebracht door zijn toenmalig baasje, die op dat moment vier honden had en geconfronteerd werd met klachten van buren. Hij is een schat van een hond en wordt hier vaak geknuffeld. Een van onze vrijwilligers ontdekte zo een bolletje bij zijn keel. Uit een biopsie door dierenarts Hannes Vermeulen bleek dat het gaat om een kwaadaardig gezwel op zijn schildklier, een zeldzame kanker bij honden. We hoorden het nieuws een paar dagen voor de komst van zijn adoptanten, een jong koppel uit de Vlaams-Brabantse gemeente Kampenhout. We brachten hen meteen op de hoogte. Voor hen was het even slikken. Ze zijn gek op Charlie en willen hem het gouden mandje geven, dat hij nodig heeft.”

2.000 euro

De kosten worden geraamd op 2.000 euro. “Dat geld is bestemd voor zijn bloedonderzoek, consultaties, CT-scan en operatie. De adoptanten zullen hem moeten brengen naar gespecialiseerde dierenklinieken, zoals in Gent. De vele extra kilometers en uren hebben ze ervoor over, want ze hebben hun hart verloren aan het beestje. Dat siert hen, maar al die bijkomende kosten kunnen ze niet betalen.”

95 procent kans

Daarom nu deze crowdfundingactie door het asiel. “Want elk dier verdient een kans. De tumor is perfect te verwijderen en hij heeft 95 procent kans op herstel. Charlie heeft al een bewogen leven achter de rug en nu staat hem nog een zware opdracht te wachten. We hopen dat alles goed komt en dat hij voor de rest van zijn leven kan genieten van een warm mandje”, besluit Joceline. (TP)