Dierenasiel Ieper wil jonge broertjes Toby en Oscar graag samenhouden

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ieper dat een thuis zoekt voor poezen Toby en Oscar.

Toby en Oscar zijn jonge katers in de fleur van hun leven maar hun baasje gaat naar een verzorgingstehuis. “Ze hebben maar één wens: een forever home met tuin… maar vooral samen kunnen blijven! En dat is een hele uitdaging”, aldus Myriam Lamaire, bestuurslid en een van de adoptieverantwoordelijken. “Ieper heeft een middeleeuwse traditie dat zwarte katten van de kerktoren gegooid werden, maar wij zetten het welzijn van onze katten voorop, ongeacht hun kleur, leeftijd of speciale behoeften.”

De meeste asielen plaatsen kittens enkel per twee, Dierenasiel Ieper geeft adoptanten de kans om maar één kitten te adopteren. “Al onze kittens zijn al gesocialiseerd en hebben met nestgenootjes geleefd tot hun adoptieklare leeftijd.”

“Volwassen katten die per twee bij ons binnenkomen zijn echter een ander verhaal. Zij zoeken echt bevestiging bij elkaar, vooral Toby (foto links) bij broer Oscar (rechts). Ze horen samen, dus plaatsen we hen samen, al betekent dat misschien dat ze daardoor wat langer in ons asiel verblijven. Hun welzijn garanderen is een uitdaging die we graag aangaan”, besluit Myriam.