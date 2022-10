Diego De Baets (Grand Café Brassi) maakte beste garnaalkroket: “De kracht komt uit de bouillon”

De vakjury bekroonde de garnaalkroket van Grand Café Brassi als beste, gevolgd door die van Le Bassin en ’t Botteltje. Een mooie erkenning voor chef Diego De Baets die zich volop voorbereidt op deelname aan de prestigieuze wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. En hij verklapt het geheim achter de winnende garnaalkroket.

De bezoekers aan het Garnaalkrokettenfestival konden stemmen voor de publieksprijs. Die ging naar restaurant North, gevolgd door de Posseidon en Toope. Maar ook een vakjury boog zich over de garnaalkroketten. Die bestond uit twee vertegenwoordigers van restaurantgids Gault & Millau, twee vertegenwoordigers van Knack Weekend, een culinaire journalist en Martin Heylen.

Grand Café

Die vakjury had een heel ander oordeel: op de derde plaats koos ze ’t Botteltje. Meteen een mooie erkenning voor het harde werk van James Desimpelaere. Le Bassin werd verdienstelijk tweede. De beste garnaalkroket kun je volgens de jury eten bij chef Diego De Baets (41) in Brassi (Grand Café) in het Kursaal. Die winnaar is dus niet dezelfde als restaurant Brassi (casino) dat vorig jaar won.

Diego De Baets (41) legde na zijn studies aan de hotelschool Spermalie een mooi parcours af bij toprestaurants, waaronder de sterrenzaak Bartholomeus (Heist). Hij is ook al vier keer geselecteerd voor de culinaire wedstrijd Eerste Kok van België, bekend als de Prosper Montagné. Hij was actief als privéchef toen hij door Jurgen De Munck (CEO Casino) naar Oostende werd gehaald om, in het Kursaal aan Petit Nice, Grand Café Brassi uit te baten. Duidelijk niet als het kleine broertje van Brassi (in het casino), maar als een volwaardige zaak.

Ander concept

“Ik werk er sinds half juli en het bevalt erg goed. Ik kan me helemaal vinden in de toekomstvisie van de CEO en stapte mee in het verhaal om Grand Café Brassi op de kaart te zetten. We zitten met Brassi in hetzelfde huis, maar het is een ander concept. We bouwen gestaag verder en ik kreeg recent versterking met souschef Brent Breye, die ervaring opdeed bij Wout Bru, en nog iemand die ook werkte in een sterrenzaak.”

Zondagavond greep de prijsuitreiking plaats van het Garnaalkrokettenfestival, waarbij de publieksprijs ging naar de chefs van North (midden) met Posseidon en Toope respectievelijk als tweede en derde. © PETER MAENHOUDT

Vorig jaar won Brassi (casino) en toen dit jaar het plan werd opgevat om opnieuw deel te nemen met Grand Cafe Brassi met dezelfde winnende kroket van 2021, liet Diego van zich horen. “Ik heb mijn kop uitgewerkt en mijn kroket laten proeven door de CEO. Dat viel goed in de smaak en ik kreeg een go om deel te nemen met mijn eigen kroket.” Met resultaat. De jury verkoos Diego’s garnaalkroket tot winnaar. “Het is mijn eigen recept. Ik ben drie dagen bezig met de bouillon en daar komt ook de kracht uit. Na de eerste afkooksels, met daarin strandkrab en garnalen, voegen we onze marinades en smaakgevers toe. Dat moet opnieuw twee dagen rusten. Na het filteren gaan we aan de slag en maken we onze kroket”, verklapt de chef. Met zijn team draaide hij 4.500 kroketten in tien dagen.

Oorkonde

“We kregen feedback van de jury en die waardeerden het dat de vulling lopend was. Dat waardeer ik ook zelf erg aan een garnaalkroket. Als je een prijs wint, doet dat deugd. Die prijs is speciaal want ze komt er net in een drukke periode waarin ik me focus op mijn deelname aan de wedstrijd ‘Eerste Kok van België die over drie weken al plaatsvindt. Het kwam er dus bij. De oorkonde krijgt een plaats in het restaurant en bij mij thuis aan de muur met diploma’s.” Uiteraard staat de winnende kroket op de kaart in Grand Café Brassi.