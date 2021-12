Dief die het gemunt had op whisky-cola rijgt gevangenisstraffen aan elkaar

Een 39-jarige man uit Brugge riskeert in beroep nog maar eens 20 maanden cel voor acht diefstallen en feiten van informaticabedrog. Sadi R. liep ook al jarenlange gevangenisstraffen op voor verkeersinbreuken, waardoor zijn volledige straffen pas in 2035 zullen uitgezeten zijn. “Er schijnt geen licht aan het eind van de tunnel, je bent er pas ingereden!”

Van november 2018 tot september 2020 werd Sadi R. acht keer betrapt bij winkeldiefstallen. Meestal was hij actief in Brugge, maar ook in Bredene, Oostende en Oudenburg sloeg hij zijn slag. Bij de winkeldiefstallen maakte hij vaak whisky-cola van William Lawson’s buit. Daarnaast ging R. in de Carrefour ook aan de haal met een tablet.

Als handlanger zou hij dan weer een rol hebben gehad bij de diefstal van vier paar schoenen. Sadi R. maakte ook een portefeuille buit, waarna hij enkele contactloze betalingen uitvoerde met de bankkaart van het slachtoffer. Het waren niet zijn eerste feiten, want R. liep in totaal al 42 veroordelingen op wat resulteert in een strafblad van 17 bladzijden. Het gaat vooral om verkeersinbreuken zoals rijden ondanks een rijverbod.

R. kreeg begin september 2020 voor een negental dossiers alles samen 12 jaar cel, waarvan ruim acht jaar effectief. Zodoende kijkt hij tegen een straf aan die pas eindigt in 2035. Voor de acht diefstallen, waarvan hij er twee betwist, kreeg hij 32 maanden cel. Zijn advocate vroeg mildheid, omdat hij in die periode dakloos was. De procureur-generaal toonde ook zijn begrip.

“Einde straf is 2035 en we zijn nog maar 2021. Er schijnt geen licht aan het eind van de tunnel, je bent de tunnel pas ingereden!” In plaats van 32 maanden, is hij akkoord met 20 maanden cel. “We weten allemaal dat die acht diefstallen pas het topje van de ijsberg zijn. Geen enkele dief wordt bij al zijn pogingen elke keer betrapt of gefilmd. Maar we kunnen er slechts acht bewijzen en 20 maanden of 32 maanden, veel verschil zal dat toch niet maken. Einde straf zal dan 2034 zijn in plaats van 2035.” Uitspraak op 5 januari. (OSM)