Deze West-Vlamingen vieren nieuwjaar in het buitenland: van in de zee springen in Brazilië tot druiven eten in Spanje

Deze West-Vlamingen vieren vanavond het nieuwe jaar in het buitenland. Iedere streek heeft zo wel zijn gewoontes om het nieuwe jaar in te zetten. In onze regio gaat oudejaarsavond meestal gepaard met een glaasje drinken en gezellig iets eten, bijvoorbeeld veel kroketten samen met familie of vrienden. Ontdek hier hoe de West-Vlamingen 2023 inzetten in Thailand, Brazilië en Spanje!

Kristel Golsteyn zet 2023 in op een eiland in Thailand

Kristel Golsteyn uit Brugge woont al ongeveer 20 jaar op Koh Chang, het op een na grootste eiland van Thailand. Ze runt er een duikschool, waar ze ook op 31 december nog volop mee bezig is. “Bijna iedereen leeft hier op toerisme. Tijdens de kerstperiode gaan veel mensen op vakantie, maar wij zijn hier juist druk bezig om onze gasten te kunnen laten duiken, snorkelen en freediven. Maar daarover wordt niet geklaagd, er is niets leukers dan op een drukke boot zitten met vrolijke vakantiegangers.”

Het nieuwe jaar wordt in Thailand traditioneel ingezet met vuurwerk op het strand.

Natuurlijk is er naast het vele werk ook tijd om te feesten. “In Thailand wordt de overgang van oud naar nieuwe gevierd op het strand. De meeste hotels en restaurants doen een lekker etentje. Wij organiseren ook een barbecue. Daarna gaan we vuurwerk kijken op het strand en dansen. Het is hier ook erg populair om cocktails te drinken in kleine emmertjes en er verschillend rietjes in te steken om te delen. Maar sinds corona neemt iedereen wel zijn eigen rietje mee”, lacht Kristel.

“Op 1 januari starten we iets later, zodat het personeel en de gasten kunnen uitslapen. We doen dan pas vanaf de namiddag boottochten. In Thailand wordt er dan in april nog eens officieel nieuwjaar gevierd met prachtige ceremonies in hun tempels. Maar toch gaan op 31 december veel inwoners van hier om wat te offeren om geluk te krijgen in het nieuwe jaar.”

Guido Steeman viert oudjaar in Brazilië

Guido Steeman uit Brugge woont al jaren met zijn echtgenote in Salvador da Bahia in Brazilië. Hij is er vrijwilliger in Ceifar, een project dat kinderen uit de lokale gemeenschap opvangt en begeleidt. “Net zoals in België laten we om middernacht de kurken knallen. We vieren het hier ook met enorm veel vuurwekr en de mannen van de familie roken traditioneel samen een goede sigaar. Op 1 januari houden we traditioneel barbecue, want het is hier op dit moment prachtig zomerweer”, vertelt Guido.

“Om middernacht duiken de mensen in het wit gekleed de zee in om de godin van de zee en het leven te bedanken”

Maar in Brazilië is er ook nog een andere traditie voor wie dicht bij zee woont. “De mensen gaan dan om middernacht in het wit gekleed de zee in om Iemanja, de godin van de zee en van het leven te bedanken. Omdat het om middernacht wat te druk is, doen wij dat de dag erop. En als bedankje werpen mensen dan ook nog een bloem in zee.”

Nathanja Louage vertelt over de tradities in Baskenland

Nathanja Louage vertelt ons meer over de nieuwjaarsgebruiken in Spanje. © GF

Nathanja Louage is leerkracht Engels in Baskenland in Spanje en vertelt over de tradities daar. “Om middernacht moet je per klokslag een druif eten, in totaal dus twaalf. Dat brengt goed geluk in het nieuwe jaar. Die traditie dateert waarschijnlijk al van de 19de eeuw. Op 1 januari maken we ook een momentje vrij om de ruiten open te zetten. Zo laten mensen de oude energie buiten en komt de nieuwe goede energie binnen. In Baskenland doen we dit wel maar kort, want het is hier niet per se de warmste regio van Spanje”, legt Nathanja uit.

“Om een romantisch leven te hebben in het nieuwe jaar moet je rood ondergoed dragen”

“Een andere traditie is dat je met de overgang van het oude naar het nieuwe jaar rood ondergoed moet dragen voor een romantisch leven. In Italië doen ze dat ook. Maar daar dragen ze gewoon een rood kledingstuk voor geluk in het nieuwe jaar. De meeste winkels maken daar natuurlijk gebruik van. De vitrines van alle lingeriewinkels staan vol met rood ondergoed”, lacht Nathanja.

Kaat Hoornaert baadt een gasthof uit in Oostenrijk

Kaat Hoornaert uit Roeselare zal samen met haar familie en de gasten van hun gasthof in Oostenrijk het glas heffen op het nieuwejaar. © GF

De Roeselaarse Kaat Hoornaert zal niet heel uitbundige feesten op het nieuwe jaar. “Hier zal vooral moeten gewerkt worden. We hebben gasten, die vertrekken en die aankomen op ons Gästehaus Osterthor. Dus we moeten de appartementen kuuisen en bedden opmaken en het nieuwjaarsdiner voorbereiden. Veel feestne zit er voor ons zelf niet in”, vertelt Kaat.

“Oudejaarsavond in Oostenrijk verschilt niet zo veel met het feest in België”

“Om middernacht zullen we wel het glas heffen samen met de familie en de gasten, die nog wakker zijn. Maar op een januari wordt het opnieuw werken. Vuurwerk mag hier niet meer, maar de boeren op het platteland schieten toch graag wel nog eens wat pijlen af. Eigenlijk verschilt oudejaarsavond in Oostenrijk niet zoveel met het feest in België.

Hilde Cloet verwent haar gasten in het resort op Costa Rica

Hilde Cloet uit Lichtervelde zal op oudejaarsavond druk in de weer zijn voor haar resort op Costa Rica. © GF

Hilde Cloet afkomstig uit Lichtervelde zal net zoals Kaat druk in de weer zijn, maar dan in haar Resort Tango Mar in Costa Rica, dat ze al 20 jaar zelf uitbaat. “Het hotel zit bomvol. Op oudejaarsavond doen we een groot buffet met van alles van eten, speciaal fruit en groenten van hier, maar ook typisch Belgische gerechten, zoals mosselen met frietjes of Brusselse wafels volgens het recept van mijn moeder. Er komt ook een band en er zullen traditionele steltenlopers zijn, die door geschminkt en opgekleed door het publiek lopen. De mensen kunnen dan onder hun benen door lopen en dat zorgt voor ambiance”, vertelt Hilde.

“We steken geen vuurwerk meer af op het strand, omdat het de dieren in de omgeving erg verstoort”

Om twaalf uur wordt er getoost op het nieuwe jaar met een glaasje champagne. “We geven de klanten ook gekke hoedjes en feestaccessoires en maken er dan een echt dansfeest van. Vroeger staken we ook vuurwerk af op het strand. Dat was erg mooi, maar nu doen we dat niet meer. Het verstoort de rust van de dieren in de omgeving, de apensoorten, de ara’s, leguanen enzovoort heel erg. We proberen daar zeker mee rekening te houden. Ergens mis ik de mensen in België wel een beetje, maar drie keer per jaar keer ik terug voor een bezoekje. De volgende keer zullen we bijvoorbeeld het nieuwe jaar en de verjaardag van mijn kleinzoon moeten vieren, want hij verjaart op 1 januari al.”