Deny en Jeanine zijn 50 jaar getrouwd

Deny Geirnaert (73) en Jeanine Verthriest (72) vierden hun gouden huwelijksjubileum. De jubilarissen wonen sinds hun huwelijk in Ruiselede. Deny werkte eerst aan diepvriezers bij de firma Soetaert, daarna bij voeders Unica als chauffeur en ging met pensioen bij transport Verthriest. Jeanine werkte enkele jaren bij Prevalit in Aalter en werd daarna huisvrouw. Het echtpaar heeft twee kinderen: Sandy en Jürgen. Sandy is getrouwd met Nick Van Overbeke, Jürgen met Sofie Vandenabeele. Deny en Jeanine hebben vijf kleinkinderen: Giel-Jan, Simon, Louis, Esmée en Maurice. (GGM/gf)