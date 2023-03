Dentergem maakt werk van digitale inclusie

Het gemeentebestuur van Dentergem maakt extra middelen vrij om zijn inwoners makkelijker de toegang te laten vinden tot de digitale wereld.

Zo voorziet de gemeente een sociaal tarief voor internet op het thuisadres van kwetsbare Dentergemnaren. Hiervoor start de sociale dienst in het voorjaar van 2023 onderhandelingen met een telecomoperator. Er komen ook infosessies om met digitale platformen als de ItsMe-app, Welbi en online bankieren om te gaan.

“In 2024 staat dan weer een basiscursus pc- en internetgebruik op de planning”, weet schepen Gunther Simoens. “De gemeente kijkt ook in eigen boezem en gaat uitpluizen of zijn digitale aanvraagformulieren wel toegankelijk genoeg zijn. Indien nodig worden er nieuwe opgemaakt. In de bib zal maandelijks een Digicafé plaatsvinden met de aanwezigheid van een ‘digidokter’ die je helpt bij problemen met de smartphone of computer. De eerste sessie staat voor zondag 23 april gepland, telkens van 10 tot 12 uur. Wie er nood aan heeft zal vanaf eind dit jaar ook een Digiebon kunnen aankopen bij de gemeente. Die geeft recht op een half uur ICT-ondersteuning bij je thuis. Je kan de bon kopen bij de bib of maakt een afspraak voor een bezoek via de Digiewebsite.”

De gemeente maakte al geld vrij in zijn meerjarenplanning voor de digitale inclusie en kan ook rekenen op 17.515 euro subsidies van de Vlaamse overheid.