Dentergem lanceert krachtige nieuwe website

Gemeente Dentergem zette vandaag, op 21 februari 2022, haar nieuwe website voor gemeente en sociaal huis online. “Dankzij ons vernieuwd digitaal loket hoef je voor de aanvraag van een attest, een adreswijziging en tal van andere diensten de deur niet meer uit”, vertelt schepen voor ICT Gunther Simoens. “En door de ‘responsive lay-out’, past onze website zich slim aan, aan eender welke pc, laptop, tablet en smartphone.”

De vorige versie van www.dentergem.be was intussen al heel wat jaren oud en was dringend toe aan een upgrade. Zowel qua ‘look and feel’ als op het vlak van technische functies en gebruiksvriendelijke applicaties. Bovendien kreeg ook de inhoud een grondige update. Je vindt er zowel de informatie van de gemeente als van het OCMW.

“Op de startpagina springt meteen de zoekfunctie in het oog”, vertelt de schepen. “Deze is veel krachtiger en gebruiksvriendelijker dan de vorige versie. Wie graag op de klassieke manier zoekt, kan echter nog steeds grasduinen in de uitgebreide thematische menustructuur. Op de startpagina presenteren we snellinks naar de gevraagde items: het meldpunt, openbare werken, openingstijden, vacatures, … en ons actueel nieuws.

Voor heel wat dienstverleningen werken we voortaan ook op afspraak. Op alle relevante pagina’s kan je doorklikken en je afspraak meteen vastleggen. De koppeling naar onze krachtige en beveiligde digitaal loketomgeving is eveneens naadloos geïntegreerd in de pagina’s over de dienstverlening. We bouwden de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk op. De nieuwe website vormt als het ware de digitale deur tot het gemeentehuis.

Daarnaast koppelt onze website met sterke applicaties van onze partneroverheden zoals het Burgerprofiel en de Productencatalogus van de Vlaamse overheid, de UiT-databank…

Voor tickets voor activiteiten blijven we werken met onze gekende partner Ticketgang. En ook voor verenigingen en handelaars is er een extraatje. Zij kunnen hun persoonlijke pagina beheren op www.dentergem.be. Verenigingen voegen via de UiT-databank van Vlaanderen ook vlot hun eigen activiteiten toe.”

Dentergem start nu ook met een nieuwe elektronische nieuwsbrief. Daarmee krijgen inwoners één keer per maand een overzicht van het belangrijkste nieuws en de recentste activiteiten in de mailbox. Inschrijven daarvoor kan nu al via www.dentergem.be.”