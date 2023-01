Dentergem krijgt meer ondergrondse glasbollen

Sinds kort beschikt na Oeselgem nu ook Wakken over ondergrondse glasbollen. Er zijn exemplaren geplaatst in de Kapellestraat en Kasteeldreef.

“Een eerste ondergrondse container was reeds aangebracht in Oeselgem op Rosalie ‘t Feltplein”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Nu zijn ook twee andere glasbollensites in gebruik genomen: in de Kapellestraat in Wakken, ter hoogte van de hondenschool en in de Kasteeldreef in Wakken, achter het OCMW-gebouw. In het voorjaar wordt ook nog een nieuwe site in gebruik genomen in het Nellekenshof in Dentergem.”

De gemeente werkte voor de realisatie samen met afvalintercommunale IVIO. De investering voor een dubbele glascontainer (gekleurd en wit glas) bedraagt ongeveer 18.000 euro per locatie. “Ondergrondse containers zijn minder onderhevig aan achtergelaten afval”, somt de burgemeester nog een pluspunt op. “Verder werken we samen met IVIO om verplaatsbare camera’s te gebruiken om sluikstorters te betrappen en beboeten.”