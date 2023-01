Denktank krijgt groen licht voor uitwerking zwerfvuilacties in Deerlijk

Deerlijk wil het probleem van zwerfvuil en sluikstorten effectief aanpakken. De denktank kreeg unaniem het licht op groen voor het uitwerken van verdere voorstellen en acties.

Tijdens de gemeenteraad van 31 maart 2022 werd de oprichting van een denktank goedgekeurd die het probleem van zwerfvuil en sluikstorten binnen de gemeente Deerlijk een halt wil toeroepen. “Die denktank is een werkgroep samengesteld uit geïnteresseerde raadsleden over de partijgrenzen heen, deskundigen, vrijwilligers en gemeentelijke vertegenwoordigers”, stelt CD&V-raadslid Marc Coppens die de initiatiefnemer was voor het opstarten van een denktank.

“De werkgroep kwam ondertussen al een vijftal keer samen met als doel de huidige initiatieven in kaart te brengen, te evalueren en beter met elkaar af te stemmen, na te denken over bijkomende initiatieven op vlak van preventie en infrastructuur, informeren en sensibiliseren, ondersteunen en reglementeren, en ten slotte controleren en verbaliseren.”

Probleemzones

“De tijd is nu meer dan rijp om tot acties over te gaan. Deerlijk kent heel wat probleemzones met zwerfvuil. De ergste zijn de carpoolparking, de omgeving van het voetbalveld De Sneppe en de aanrijroutes van KMO-zones. De denktank stelt voor om het vuilnisbakkenplan te evalueren, opvallende spandoeken te plaatsen bij probleemzones, in dialoog te gaan via buurtwerkers zoals de ‘tettercamionette’, opruimacties te stimuleren en te steunen, infocampagnes te voeren via de gemeentelijke infokanalen en extra controles te houden via de OVAM-controleurs.”

De denktank voegde op kerstdag 25 december de daad bij het woord. Samen met enkele geregistreerde Mooimakers en andere vrijwilligers werd een kerstschoonmaak georganiseerd.

Lenteopruimactie

“Daar blijft het niet bij,” gaat Marc Coppens verder. “In samenwerking met de gemeentelijke diensten staat op zaterdag 1 april een grote gemeentelijke lenteopruimactie op het programma. Van 9 tot 12.30 uur zullen er vijf centrale plaatsen worden gemaakt, verspreid over het hele grondgebied van Deerlijk, om het zwerfvuil te verzamelen.”

“We zullen proberen zoveel mogelijk hoekjes en kantjes van de gemeente aan te pakken. IMOG levert het nodige opruimmateriaal zoals containers, grijpers, zakken, handschoenen en fluojasjes. De nodige communicatie met onder meer oproepen tot deelname aan de actie, zal te gepasten tijde gevoerd worden naar de inwoners, de jeugdbewegingen, scholen en verenigingen.”