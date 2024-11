Demowoning toont hoe je een huis vol rommel kan vermijden: “Eigenaars ondersteunen bij creëren van een aangename en hygiënische leefomgeving”

De Woondienst Regio Izegem heeft er een drie jaar durend experiment met een demowoning op zitten, waar kwetsbare huurders leren hoe je een huis vol rommel kan vermijden.

Het gaat om een tijdelijk omgebouwde crisiswoning van de stad Izegem in de Vredestraat die een hele periode als demowoning fungeerde. “Het ging om een experimenteel project met steun van Vlaams minister Diependaele (N-VA) dat opgezet is om kwetsbare huurders en eigenaars te ondersteunen bij het creëren van een aangename en hygiënische leefomgeving”, vertelt Instructeur Wonen & Werken Tom Steyaert van de Woondienst Regio Izegem, waar ook de gemeentes Ledegem, Oostrozebeke, Ingelmunster en Wielsbeke onder vallen. “Deelnemers kregen begeleiding in praktische vaardigheden zoals sorteren, schoonmaken en het optimaal inrichten van hun woning. In de vijf gemeentes waar we actief zijn werden ongeveer dertig interventies uitgevoerd bij mensen die een duwtje in de rug nodig hadden. De resultaten tonen een duidelijke nood aan ondersteuning bij goed wonen en woonhygiëne. Het inzetten van woonconsultenten in plaats van traditionele hulpverleners vertraagde de drempel en versterkte het vertrouwen van de deelnemers.”

Tips

Denk maar aan huizen waar etensresten op tafel blijven slingeren, de kasten uitpuilen en rommel zich opstapelt. “Ik heb huizen gezien waar mensen boodschappen doen, die in de gang laten staan en van daar uit alles halen als ze honger hebben”, zegt Tom. “Of een bed dat bedolven lag onder de andere spullen, waardoor de inwoner dan maar in de sofa sliep. We zijn met al die praktijkvoorbeelden aan de slag gegaan voor ons demohuis. Dat hangt vol tekstballonnen met tips, maar je ziet ook letterlijk voorbeelden van hoe iets beter kan. We houden het bij tips die we de bezoekers willen aanreiken, want we willen hen niet te veel bruuskeren. Je hebt het per slot van rekening over een woning van iemand en dat is nog altijd een delicaat thema. We moeten eerst wat het ijs breken en dat kan door een bezoek aan de demowoning. Al hebben we die ook open gezet voor scholengroepen, want ook zij kunnen hier van bij leren.”

Geslaagd experiment

Het project wijst ook uit dat problemen rond woonhygiëne vaak ook gepaard gaan met complexere uitdagingen. “Denk maar aan psychische problemen, waardoor een geïntegreerde aanpak nodig is”, geeft woonbegeleider Sylvie Vandecasteele mee. “Maar dit experiment kunnen we zeker als geslaagd bestempelen en is intussen geïntegreerd in de gewone werking van onze Woondienst. Aanvragen voor ondersteuning verlopen via de welzijnsdiensten die al betrokken zijn bij de hulpvrager. Het team van Wonen & Werken zal een ondersteunende rol blijven spelen.”