“Deelgemeenten hebben ook veel te bieden”: Lisa De Ceuninck (38) is de nieuwe voorzitter van Unizo Tielt

In de Pastorijstraat in Aarsele vind je fietswinkel Sovélo terug, uitgebaat door Sonny Callens en zijn vrouw Lisa De Ceuninck. Sinds kort is Lisa ook de nieuwe voorzitter van Unizo Tielt. “Ik ben de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging.”

Lisa De Ceuninck werkt voltijds bij Sovélo, maar is daarnaast al jarenlang bestuurslid bij Unizo Tielt. Een tijdje terug nam ze de sjerp als voorzitter over van Mathieu Van De Velde. Ze heeft alvast een missie: de retail-winkels, zoals haar eigen zaak, meer in de kijker zetten.

Hoe zijn jullie de fietswinkel ooit opgestart. Was het een zot idee?

“Mijn man heeft altijd gekoerst en werkte als vakantiejob bij een fietsenmaker in Aarsele. Die interesse is altijd gebleven, dus kreeg hij het idee om zelfstandig te worden en een fietswinkel te beginnen. We woonden op dat moment in Pittem en hadden daar een huis gekocht, maar in die gemeente hadden ze al twee fietswinkels. Mijn man is afkomstig van Aarsele en daar was op dat moment geen fietswinkel meer. Het was dus logisch om daar iets te starten. Het is begonnen op het dorpsplein, in bijberoep, twee avonden in de week en op zaterdag. Na een jaar kochten we dan ons huidige pand in Aarsele. Mijn man werkte er al snel voltijds, ikzelf combineerde nog met een job in een Aarseels bouwbedrijf. Maar intussen ben ook ik voltijds mee in de zaak gestapt.”

Was zelfstandig worden iets wat jullie van thuis hebben meegekregen?

“Totaal niet, we komen allebei niet uit een familie van zelfstandigen. We zijn dus van nul gestart en hebben onze zaak opgebouwd met bloed, zweet en tranen. Dat brengt ook wel uitdagingen met zich mee. Zo moet je het vertrouwen krijgen van de mensen, zodat ze tot bij jou willen komen om er te kopen. Als je nieuw bent, is dat niet altijd zo’n evidentie. De afgelopen jaren is daar ook het online verhaal bijgekomen, met soms megadeals en kortingen. Je moet je als ondernemer blijven onderscheiden, ook al kun je in die grote kortingen niet mee. Maar we zijn in het offline kopen sterker. Ik geloof dan ook in het lokaal kopen. Als je iets wil als een nieuwe fiets, dan moet je die kunnen zien, kunnen aanraken en er eens mee rijden. Je moet mensen hebben met kennis die erover vertellen, je helpen in je keuze. Ook naar garantie en service achteraf maken we een verschil.”

Dat lokaal kopen brengt ons bij Unizo. Wat is de meerwaarde van zo’n vereniging?

“Uiteraard zijn we er voor de ondernemers van Tielt en zijn we daarnaast verbonden aan Unizo internationaal. Zij bieden ons op regelmatige basis infoavonden aan. Daarnaast organiseren wij zelf lezingen, netwerkmomenten en workshops. Zo staat er binnenkort eentje gepland voor de retailer, met heel wat tips en tricks, bijvoorbeeld naar winkelinrichting toe. Daarnaast biedt Unizo aan de leden een aantal voordelen aan, zoals een tankkaart met korting, of advocaten die klaarstaan met advies. Er zit dus wel veel achter Unizo.”

Je bent nu de nieuwe voorzitter van Unizo Tielt. Een makkelijke keuze?

“Ik zal volgend jaar negen jaar in het bestuur zitten. Toen onze vorige voorzitter stopte, twijfelde ik heel erg om de fakkel over te nemen. Maar ik vond dat ik er bij twijfel gewoon voor moest gaan. Ik heb me toen kandidaat gesteld en ook de kans gekregen. De tijd is rijp, de kinderen zijn al wat ouder, het zit goed met de winkel. Het is nu of nooit.”

Je bent een voorzitter uit een deelgemeente. Zie je dat als een voor- of nadeel?

“Voor sommigen uit centrum Tielt lijkt Aarsele echt heel ver, maar we hebben als deelgemeenten ook veel te bieden. Zo krijgt Aarsele er binnenkort een brillenwinkel bij en heeft onze bakker net nog een nieuwe bakkerij gezet. Dat betekent dat ondernemers nog steeds geloven in de kracht van de deelgemeenten en het lokaal kopen. Ik zie het dus eigenlijk wel als een pluspunt.”

“De komende jaren wil ik als voorzitter wat meer inspelen op de retailers”

“Daarnaast ben ik de eerste vrouwelijke voorzitster van Unizo Tielt en ook het enige bestuurslid met een retail-winkel. Dat betekent dat ik daar de komende jaren nog wat meer op wil inspelen, en dat het niet altijd rond de grote KMO’s moet draaien. Vandaar ook dat ik graag die workshop voor de retail wil organiseren, om hen te tonen dat Unizo er ook voor hen is.”

Wat zijn daarnaast nog de taken van een voorzitster?

“Vooral delegeren en zorgen dat we een gevarieerd aanbod kunnen aanbieden aan de leden. Daarnaast bieden we een luisterend oor aan de ondernemers en bekijken we hun noden en waar we hen in kunnen bijstaan. Uiteraard horen ook de vergaderingen en de regioraden er bij.”

Het klinkt in elk geval alsof het iets is dat je met hart en ziel zult doen.

“Zeker en vast. Ook de connectie met Unizo Meulebeke is leuk. Intussen hebben we al kennisgemaakt omwille van de fusie. We blijven elk onze eigenheid houden, maar komen wel naar elkaars evenementen en we zullen zeker ook wel nog iets samen doen in de loop van volgend jaar. De groep van Meulebeke is echt heel fijn. Dat deel van de fusie zit dus alvast goed.”

Meer info via deFacebookpagina van Unizo Tielt.