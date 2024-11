De Zonnegloed vangt tien nieuwe dieren op: “Ook noodzakelijke tandoperatie voor onze beren”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren. Recent werden tien nieuwe dieren opgevangen die uitgehongerd, verzwakt en verwaarloosd waren.

“Begin november ontvingen we een oproep die ons bij de keel greep. Dierenwelzijn Vlaanderen vroeg ons om dringend zorg op te nemen voor tien dieren die onmiddellijk hulp nodig hadden. Toen deze dieren bij ons aankwamen, zagen we meteen de tol van hun verleden. Ze waren uitgehongerd, verzwakt en verwaarloosd – een beeld dat ons diep raakte en herinnerde aan waarom onze missie zo belangrijk is”, vertelt Karel Ackaert, zaakvoerder De Zonnegloed. “Een kameel, twee stokstaartjes en zeven Hudson-eekhoorns hebben nu bij ons een veilig onderkomen gevonden. Bij hun aankomst zijn alle dieren uitvoerig onderzocht door onze dierenarts om een duidelijk beeld van hun gezondheid te krijgen. Bloedtesten, mestonderzoek en observaties geven ons inzicht in hun specifieke noden. Dit stelt ons in staat om voor elk dier een persoonlijk zorgplan op te stellen, zodat ze de best mogelijke start in hun nieuwe leven krijgen. Voor elk van hen is het hersteltraject uniek, en met jouw steun kunnen we hen stap voor stap verder helpen.”

Verontrustende toestand

“Kameelvrouwtje Juliette kwam bij ons aan met een verontrustende fysieke toestand, duidelijk ondervoed en uitgedroogd door een gebrek aan de juiste zorg. Kamelen hebben specifieke voedselbehoeften, hun spijsvertering is ingesteld op vezelrijk voedsel dat ze geleidelijk verwerken. Nu krijgt ze een zorgvuldig samengesteld dieet om haar langzaam aan te sterken, en we monitoren haar gezondheid dagelijks om haar herstel te waarborgen”, vertelt Karel.

“De stokstaartjes, een mannetje Ajani en een vrouwtje Ania, vertoonden bij aankomst ook tekenen van verwaarlozing: ze zijn te mager, hun vacht is dof en hun staarten zijn kaal. Dat zijn tekens van aanhoudende stress en gebrek aan verzorging. Naast fysiek herstel hebben deze dieren vooral behoefte aan een veilige, rustige omgeving. Met de juiste voeding en dagelijkse zorg hopen we dat hun natuurlijke nieuwsgierigheid en speelsheid snel weer naar boven komen.”

Ook de zeven Hudson-eekhoorns krijgen een nieuwe thuis in De Zonnegloed. “Van nature zijn deze dieren beweeglijk en nieuwsgierig, maar de tijd waarin ze niet de juiste zorg kregen, heeft een impact op hun gedrag en gezondheid gehad. Ook hen bieden we een speciaal ingericht verblijf, vol ruimte en verrijking, zodat ze weer vrij kunnen klimmen, foerageren en zich verstoppen.”

Tandoperatie

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. Beren Mimi en Uli werden in 2018 opgevangen in De Zonnegloed. Tishka en Sandra arriveerden in oktober 2022 in Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren. Ze moesten vluchten uit een Oekraïnse dierentuin. Toen beer Sandra werd opgevangen door De Zonnegloed, wist niemand dat ze ook zwanger was van twee welpjes. Malenky en Nanuq werden geboren op 16 januari 2023.

(lees verder onder de foto)

Beer Sandra heeft al een ingrijpende tandoperatie ondergaan. © gf

Na beer Sandra uit Oekraïne heeft ook beer Mimi een ingrijpende tandheelkundige behandeling ondergaan. “Ze was maar liefst 5,5 uur onder narcose, waarbij zes tanden volledig zijn getrokken. Deze complexe ingreep was absoluut noodzakelijk om haar pijn te verlichten en haar welzijn te garanderen. Uli, haar maatje, zal na de winterrust ook geopereerd moeten worden vanwege soortgelijke problemen.”

Hoge kosten

“Tandproblemen bij beren zijn vaak verborgen en moeilijk te herkennen. Net als veel andere wilde dieren hebben beren een instinct om pijn te verbergen, omdat zwakte in het wild hun overlevingskansen kan verminderen. Bij Mimi en Uli kwam dit probleem aan het licht nadat we soortgelijke tandproblemen ontdekten bij Sandra, een andere beer in onze opvang. Dit leidde ons ertoe ook andere beren in onze opvang, waaronder Mimi en Uli, grondig te laten onderzoeken”, aldus Karel.

“Door Mimi’s verleden, waarin ze jarenlang in een kleine betonnen kooi leefde zonder verrijking of verzorging, hadden we een sterk vermoeden dat ook zij verborgen tandproblemen kon hebben. De controle bevestigde helaas dat ze ernstige schade had opgelopen. De zorg voor onze dieren is altijd onze prioriteit, ongeacht de kosten. Maar de steun van mensen zou enorm helpen om de hoge kosten van deze noodzakelijke behandelingen te dekken.” Voor Mimi en Uli samen bedragen de kosten ongeveer 7.000 euro. “Dit is een flinke som, maar onmisbaar om hen een gezond en pijnvrij leven te geven. Hoewel Mimi’s behandeling al succesvol is uitgevoerd en die van Uli binnenkort zal plaatsvinden, vragen we steun om deze hoge kosten te dekken.”

Doneer vandaag via deze link of via ons rekeningnummer BE58 7390 1329 6879 met de mededeling ‘Mimi en Uli’.