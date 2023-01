Pijnstillers en ontstekingsremmers helpen Oekraïense beer Sandra met tandpijn: “Operatie gepland op 8 februari”

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren lanceerde vorige week een oproep, want hun beer Sandra heeft medische hulp nodig. Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend nodig. In amper één dag tijd werd er 3.500 euro ingezameld voor Sandra, die sinds oktober in De Zonnegloed verblijft. “Stortingen blijven binnenkomen en dat zetten we opzij voor eventuele complicaties of een ander dier dat in de toekomst een operatie zou nodig hebben”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Het dierenopvangcentrum werd ondertussen opnieuw gecontacteerd om nieuwe dieren uit Oekraïne te helpen opvangen. Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

“Sandra vertoont sinds haar aankomst veel stereotiep gedrag vertoont zoals ijsberen, ter plaatse blijven staan, en heen en weer gaan met haar hals en hoofd. Na een korte inspectie van Sandra haar mondholte door de dierenartsen, bleek al snel dat haar vier hoektanden afgebroken waren, wellicht door het bijten op de tralies in haar thuisland. Afgebroken hoektanden kunnen zeer ernstige tandpijn veroorzaken omdat het tandmerg, open en bloot ligt en zo geïnfecteerd kan worden door bacteriën. Dit kan een verklaring zijn van het ijsberen. Als we niets doen, ontstaan er abcessen en zal Sandra uiteindelijk stoppen met eten en sterven”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert van De Zonnegloed.

Levenswerk

Het dierenopvang had 3.500 euro nodig om de ingreep te kunnen laten uitvoeren. “We hadden nooit verwacht dat we in amper één dag het volledig bedrag bijeen zouden krijgen voor de dure operatie van onze bruine beer Sandra. We zijn alle mensen die hebben gedoneerd ontzettend dankbaar. De ingreep is inmiddels op 8 februari gepland. Nu duimen dat alles goed verloopt en dat we het probleem met één ingreep kunnen oplossen”, vertelt Karel. “Hoewel we reeds het benodigde bedrag voor de operatie hebben binnengekregen, komen er nog steeds stortingen binnen en dat geld zal opzij gezet worden voor eventuele complicaties of verdere medicatie en genezing na de operatie. Geld dat daarna nog overblijft zal aangewend worden voor het eerstvolgende dier dat een operatie moet ondergaan of voor andere dieren die ook dringende medische hulp moeten krijgen”, vertelt Karel.

Ontstekingsremmers

“Beer Sandra krijgt momenteel pijnstillers en ontstekingsremmers, tot aan de dag van de operatie. Ze wordt van zeer dichtbij opgevolgd door onze dierenarts”, verzekert Karel. “Natuurlijk zullen we iedereen regelmatig via onze Facebookpagina op de hoogte houden over beer Sandra en alle andere honderden dieren die de nodige aandacht en verzorging verdienen op ons domein. Het is enorm ontroerend te zien, lezen en horen hoeveel mensen achter ons project en levenswerk staan, en onze dieren willen helpen wanneer plots grote kosten gemaakt moeten worden voor dringende medische hulp. Zo mooi en fijn dat zoveel mensen een groot hart hebben, hartverwarmende reacties sturen en vele kleine en grote stortingen doen. Het geeft ons echt blijvende moed om door te zetten.”