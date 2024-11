De Zonnegloed moet afscheid nemen van berenwelpen Nanuq en Malenky: “Vergunningen blijven uit om verblijf uit te breiden”

“We moesten een moeilijke beslissing nemen en dat is een nieuwe thuis vinden voor Nanuq en Malenky”, zegt Karel Ackaert, zaakvoerder sanctuary De Zonnegloed. De berenwelpen zullen verhuizen naar Wildwood Devon in Engeland. De Zonnegloed heeft extra grond aangekocht om de verblijven uit te breiden, maar krijgen de correcte vergunningen niet om de nodige aanpassingen te mogen uitvoeren.

“In januari 2023 werden we verrast door de geboorte van twee welpen, Nanuq en Malenky, van onze Oekraïense beer Sandra. Dit onverwachte moment was bijzonder, maar zoals alle kleine beren worden ook zij groot”, laat zaakvoerder Karel Ackaert weten. “Met zes beren in onze opvang hebben we helaas niet voldoende ruimte om iedereen de zorg en leefomgeving te bieden die ze verdienen. Hoewel we extra grond konden aankopen om de verblijven uit te breiden, hebben we op korte termijn geen toestemming gekregen van de overheid voor de noodzakelijke infrastructuur. Daarom moesten we een moeilijke beslissing nemen en dat is een nieuwe thuis vinden voor Nanuq en Malenky.”

Strenge eisen

“Zonder de juiste vergunningen mogen we op die extra grond de nodige aanpassingen niet doen, zoals het plaatsen van een veilige omheining of het aanleggen van een geschikte waterpartij. Zo’n voorzieningen zijn essentieel voor het welzijn van beren, maar ook complex en strikt gereguleerd onder de Belgische wetgeving. Die stelt strenge eisen aan dierenopvanglocaties en hun infrastructuur”, legt Karel uit.

“In Wildwood Devon zullen ze samenleven met Mish en Lucy, een ander broer-en-zus-paar, en genieten van een ruime en veilige omgeving”

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. Beren Mimi en Uli zaten opgesloten in een kleine kooi in Albanië en waren uitgehongerd. In 2018 werd het duo opgevangen in De Zonnegloed. Beren Sandra en Tishka moesten vluchten uit een Oekraïnse dierentuin en arriveerden in oktober 2022 in De Zonnegloed. Toen beer Sandra werd opgevangen door De Zonnegloed, wist niemand dat ze zwanger was van twee welpjes. Malenky en Nanuq werden geboren op 16 januari 2023.

(lees verder onder de foto)

Toen beer Sandra werd opgevangen door De Zonnegloed, wist niemand dat ze zwanger was van twee welpjes. © LBR

Engeland

“Dankzij de hulp van Bears in Mind en Wildwood Devon in Engeland krijgen ze een prachtige toekomst. In Wildwood Devon zullen ze samenleven met Mish en Lucy, een ander broer-en-zus-paar, en genieten van een ruime en veilige omgeving”, legt Karel uit. “Wildwood Devon biedt een verblijf dat volledig voldoet aan de behoeften van bruine beren, inclusief ruime leefgebieden, veilige omheiningen en waterelementen die belangrijk zijn voor hun welzijn. Nanuq en Malenky krijgen daar bovendien de kans om samen te leven met andere beren, wat cruciaal is voor hun sociale ontwikkeling.”

“Hoewel we Nanuq en Malenky het liefst bij ons hadden gehouden, weten we dat dit de beste keuze is voor hun welzijn én dat van onze andere beren”

“Onze oudste beren, Mimi en Uli, en ook Sandra en Tishka hebben traumatische verledens. Ze verdienen de rust en stabiliteit die ze bij ons hebben gevonden. Voor de jonge, veerkrachtige Nanuq en Malenky is Wildwood Devon een ideale plek waar ze verder kunnen groeien en een nieuw leven kunnen opbouwen.”

Afstand

Moeder Sandra zal volgens Karel snel wennen aan dit nieuwe hoofdstuk. “Bruine beren in het wild gaan na ongeveer 1,5 jaar zelfstandig op zoek naar een eigen territorium. Bij Sandra en haar welpen zien we dit proces al in werking: de afstand tussen hen is de afgelopen tijd gegroeid. Dit volgt de natuur, en we geloven dat Sandra in haar vertrouwde omgeving snel zal wennen aan dit nieuwe hoofdstuk. Hoewel we Nanuq en Malenky het liefst bij ons hadden gehouden, weten we dat dit de beste keuze is voor hun welzijn én dat van onze andere beren”, vertelt Karel. Wanneer Nanuq en Malenky zullen vertrekken is nog niet duidelijk. “Wildwood Devon is nog bezig met de voorbereidingen, en ook wij zijn druk bezig om de logistiek te regelen. Een verhuizing van deze omvang is complex en brengt aanzienlijke kosten met zich mee. We onderzoeken momenteel samen hoe we dit het beste kunnen realiseren”, aldus Karel.

(lees verder onder de foto)

Mama Sandra moet binnenkort afscheid nemen van haar wwelpen Nanuq en Malenky. © De Zonnegloed

Erkenning

De Zonnegloed hoopt in de toekomst de erkenning als opvang te mogen ontvangen. “In België bestaat geen specifieke erkenning voor een ‘wild animal sanctuary’. Dit betekent dat we vaak binnen regels moeten werken die niet volledig aansluiten bij onze missie en werking. Hierdoor missen we bepaalde voordelen, zoals subsidies of fiscale ondersteuning, die andere erkende instellingen wel hebben”, aldus Karel.

“We zijn in gesprek met Dierenwelzijn Vlaanderen om onze status te laten aanpassen en hopen op meer ondersteuning in de toekomst. Dit zou ons helpen om nog meer dieren in nood een veilige, permanente thuis te bieden. Het verkrijgen van erkenning is een complex proces en vraagt natuurlijk veel tijd, maar we blijven ons inzetten om dieren een veilig en waardig leven te bieden, ondanks de beperkingen waar we soms mee te maken krijgen.”