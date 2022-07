De Snelle Lopers vormen nieuwe loopclub in gemeente

Met ‘De Snelle Lopers’ heeft de gemeente een nieuwe loopclub. De sportievelingen komen iedere dinsdag en donderdag samen aan de sporthal in Sint-Eloois-Winkel voor een training. “Want samen lopen motiveert.”

De gemeente organiseerde tijdens de lente opnieuw een Start-to-Run. Het initiatief werd een groot succes. Uiteindelijk behaalden een dertigtal deelnemers hun diploma. “Toen de Start-to-Run ten einde liep beseften we dat de wekelijkse, gezamenlijke loopmomentjes wegvielen. Al snel ontstond het idee om een vereniging op te richten”, aldus Sybille Geldhof.

Onder andere de leden van ‘De Binks’, enkele loopvrienden uit Sint-Eloois-Winkel die ieder jaar deelnemen aan de honderd kilometer ten voordele van Kom op tegen Kanker, waren dit idee onmiddellijk genegen. Inmiddels zijn de trainingen al opgestart en sluiten er zich op dinsdag- en donderdagavond telkens nieuwe mensen aan.

Officieel vanaf 1 september

De trainingen starten telkens om 19 uur. “We warmen eerst gezamenlijk op waarna we in tempogroepjes een parcours van vijf of tien kilometer lopen. Het is de bedoeling dat iedereen bij een groepje kan aansluiten dat perfect bij zijn of haar tempo past. Vele mensen ontzien het om alleen te trainen en wij willen daar met ‘De Snelle Lopers’ een antwoord op bieden. Samen lopen motiveert”, aldus Gino Provost.

De nieuwe club start vanaf 1 september officieel. Vanaf die donderdagavond kunnen geïnteresseerden zich inschrijven waardoor men tijdens de trainingen ook verzekerd is. “Iedereen is welkom. We hopen de komende periode vele sportievelingen uit de gemeente te mogen verwelkomen. Het is niet de bedoeling dat we onmiddellijk wedstrijden lopen, al zou het mooi zijn dat we eind dit jaar met een mooie delegatie aan de start staan van de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel”, aldus Sybille.