De Reygaerd schenkt 6.480 euro aan twee projecten

Al verscheidene jaren steunen zaakvoerders Anja Vantroyen en Steven Van de Velde van De Reygaerd in Avekapelle lokale zinvolle projecten. De opbrengst van hun succesvolle kaarting leverde eind vorig jaar het mooie bedrag van 6.480 euro op. Dat verdeelden ze onder de sportievelingen van The Spirit of Handcycling en de initiatiefnemers van Future4Dogs, een organisatie met een groot hart voor asielhonden.

Luc Vanryckeghem, secretaris van TSO Handcycling, is supertevreden: “Enkele jaren geleden waren we ook al bij de gelukkigen die op de steun van Anja en Steven konden rekenen. Toen kochten we er een Praschberger Speedbike Comp CC mee aan. Deze keer zullen we dit mooie bedrag gebruiken voor het onderhoud van onze handbikes en voor de huur van ons clublokaal in Avekapelle. Intussen telt onze vereniging een 30-tal leden.”

Mooie vriendschappen

In 2009 richtte Kris Demeester de vereniging op: “Ik belandde in een rolstoel nadat ik in 2007 van een ladder ben gevallen bij het snoeien van een boom. Later leerde ik Ward D’Hulster (50) uit Nieuwpoort kennen, die verlamd was geraakt door een verkeersongeval. Dat leidde tot de start van The Spirit of Handcycling, een vereniging van mensen met een beperking die liever samen recreatieve en sportieve leuke dingen doen dan alleen. Daardoor zijn er ook mooie vriendschappen ontstaan.” Kris en Luc benadrukken dat ook gewone fietsers welkom zijn bij de vereniging. “We hebben ook leden zonder fysieke beperking die helpen bij wedstrijden of de organisatie van een benefietactie. Aan toekomstige kinesisten en ergotherapeuten geven we initiaties en we laten geïnteresseerden onze fietsen graag uitproberen! We geven ook voordrachten in scholen om aan te tonen dat er een leven is voor mensen die met een fysieke beperking worden geconfronteerd.”

Mishandelde honden

Frederic Roosen en Tamara Despierre zijn al even blij met de steun. Vanuit Kortemark zetten ze zich in voor Future4Dogs. “Wij werken samen met Sanctuary, een opvangcentrum in Roemenië voor zwaar mishandelde of zieke honden die niet meer geschikt zijn voor adoptie. We steunen hen met voeding en medicatie, maar er zijn ook pups die we wel in België ter adoptie aanbieden.” (MVO)

Info: dehandbiker@gmail.com en futurefordogs@outlook.be