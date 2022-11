‘De Parkiet’ blikt eerste zomer in met ‘Vuuruurtje’:“Nu de dagen alsmaar donkerder worden, wilden we wat licht en warmte aanbieden”

‘De Gloriette’, het hutje in het park van Heule, werd afgelopen zomer plechtig omgedoopt tot ‘De Parkiet’, een nieuwe ontmoetingsplaats om tijdens het weekend spelletjes te ontlenen en te ontspannen. Met succes, want over acht Parkiet-sessies kwamen er zo’n 350 bezoekers over de vloer. Om die eerste succesvolle zomer in te blikken organiseert ‘De Parkiet’ vrijdag 11 november een vuuruurtje met chocolademelk, jenever, marshmallows en een toepasselijke vuurshow.

Wie de afgelopen jaren al eens door het park slofte, is ongetwijfeld al gebotst op het verlaten huisje ‘“De Gloriette”, pal tegenover het speelplein. Het huisje viel de laatste jaren ten prooi aan vandalisme, maar werd afgelopen zomer plechtig herdoopt tot een nagelnieuwe ontmoetingsplaats ‘De Parkiet’. Dankzij het burgerbudget van Stad Kortrijk lapten een poule van een tiental vrijwilligers het huisje op en vulden het tot de nok met spelmateriaal. “De Parkiet” moet in eerste instantie een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. We voorzien tal van spellen zoals waboba, petanque of schaken. Maar ook wie gewoon een middagje wil ontspannen in het stadspark kan terecht in “De Parkiet.” klonk het toen bij initiatiefnemer Bart Delrue.

Geslaagde zomer afsluiten

Intussen zijn er acht Parkiet-sessies in de rug, met telkens een veertigtal bezoekers. “De organisatoren van de Parkiet blikken heel tevreden terug op het voorbije jaar. De vele bezoekers en passanten zijn allemaal super enthousiast. Veel mensen vinden het tof dat er in het Park van Heule een plek is waar je bij mooi weer heen kan om te spelen of om een babbeltje te slaan.” zegt initiatiefnemer Stijn Tyteca.

En zo ontstond het idee om die geslaagde zomer, op vrijdag 11 november, in schoonheid af te sluiten met een “Vuuruurtje”. “Nu het terug Winteruur is en de dagen alsmaar donkerder worden, vonden ze het een leuk idee om wat licht en warmte aan te bieden”, zegt initiatiefnemer Stijn Tyteca. Iedereen is komende vrijdag welkom tussen 16u en 18u aan ‘De Parkiet’. De organisatie voorziet chocolademelk, jenever en marshmallows. Er wordt gevraagd om zelf je eigen mok of druppelglas mee te brengen. Om 16u15 en 17u wordt een verhaal verteld over De Legende van de Zilveren Parkiet. Om het eerste Parkiet-seizoen vol licht en warmte af te sluiten, komt Circus Remenos om 17u30 langs voor een spectaculaire vuurshow.

Na het ‘Vuuruurtje’ trekt De Parkiet weer even naar zijn nestje, om volgend voorjaar weer rond te fladderen in het park voor een tweede Parkiet-seizoen.

Hou www.facebook.com/deparkietheule in de gaten voor eventueel lastminute wijzigingen in geval van slecht weer.