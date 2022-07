De Meersen wordt nieuwe ontmoetingsplek

Minister van Omgeving Zuhal Demir keurde zopas 66 nieuwe plattelandsprojecten goed verspreid over heel Vlaanderen. Daarmee ondersteunt ze de sociale leefbaarheid op het platteland, stimuleert ze de lokale economie en versterkt ze de landschapskwaliteit. Een van de gekozen projecten is een nieuwe groen-blauwe ontmoetingsplek in centrum Westouter.

In 2021 werd de gemeente Heuvelland eigenaar van circa 2,5ha weiland in het centrum van Westouter. De grote lijnen van een herbestemming van de weide werden ondertussen vastgelegd in schetsen en al met een werkgroep besproken, en er volgde al een bespreking met alle geïnteresseerde inwoners. “We geven met het project maximaal ruimte aan water”, legt burgemeester Wieland De Meyer uit. “De weide wordt begrensd door de Franse Beek. Op de plaats waar de beek de projectzone binnenkomt maakt ze een bocht van 90graden. Deze bocht vertraagt de afvoer van water in de beek en verhoogt het risico op overstromingen. Het wegwerken van dit risico en het voorzien van extra waterberging is de directe aanleiding om de weides een nieuwe invulling te geven.”

Maar de ambities van de gemeente liggen nog hoger. “De Meersen van Westouter moet een nieuwe ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers van Westouter. Berging van water, avontuurlijke ravotzone, rust- en ontmoetingsplek langs het water, een wandel- en fietsdoorsteek, extra natuur, een groene tijdelijke evenementenparking, een fruitboomgaard, deze en andere functies komen hier samen. Gezinnen met kinderen, jeugdbewegingen, buurtbewoners, de zachte recreant, de senior, iedereen is welkom op deze intergenerationele ontmoetingsplek.”

N-VA Heuvelland is heel tevreden dat minister Demir investeert in Heuvelland. “Wij koesteren het landelijke karakter van onze gemeente. Zo’n duwtje in de rug helpt om ons platteland te versterken”, zegt Ivo Fonteyne (gemeenteraadslid N-VA).

(MDN/foto EF)