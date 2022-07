De Kuurnse zomerconcerten gaan nu vrijdag van start

Vanaf vrijdag 15 juli tot en met vrijdag 26 augustus staat de mobiele kiosk terug op het Kuurnse marktplein. Het gemeentebestuur staat in voor de programmatie van twaalf zomerconcerten telkens om 20 uur en de lokale horecazaken organiseren nog vier extra concerten, telkens op zondag om 18 uur.

Vrijdag 15 juli bijt Obi-as XXL de spits af. Naast Nederlandstalige hits brengen ze ook enkele Engelstalige covers.

“In de zomer van 2017 zag ik zomerkioskoptredens in Zagreb”, vertelt burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor cultuur. “Meteen dacht ik, laat ons dit in Kuurne beginnen. Het was een schot in de roos. Ondertussen zijn we al aan de vijfde editie aanbeland. We zorgen opnieuw voor een leuke mix van aperitiefconcerten over dansbare hits tot rock-’n-roll”.

Na twee jaar zittend te moeten genieten van deze concerten is het eindelijk terug toegelaten om uitbundig mee te zingen en dansen. Iedereen is van harte welkom. (ADM)