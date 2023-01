De Kring in Poperinge wordt Huis voor verenigingen: “Cruciaal ondanks crisis”

Eind vorig jaar zijn de afbraakwerken begonnen aan De Kring in Poperinge. Ondanks de crisis met de daarbij gepaard gaande fel gestegen kosten gaat het stadsbestuur verder met de plannen om van de site het Huis voor verenigingen te maken. “Veel verenigingen hadden het al moeilijk door de pandemie, maar zien nu ook zalen voor hun activiteiten sluiten en verdwijnen.”

“We zien in de aangepaste meerjarenplanning dat het dossier vroonhof en hoppemuseum niet meer voor deze legislatuur zijn, alles gaat naar De Kring”, klonk het op de laatste gemeenteraad van vorig haar bij raadslid Sofie Gruwez (Open Vld). “We zien echter dat de voorziene uitgaven voor het project al gestegen zijn van 1.125.000 naar 5.500.000, bijna maal vijf dus.”

Schepen Loes Vandromme (CD&V) geeft toe dat De Kring geen goedkoop project is. “Maar de renovatie van het Huis voor de verenigingen, De Kring, is voor ons cruciaal. We kochten De Kring aan omdat er in de stad heel veel nood is aan infrastructuur voor verenigingen. Vroeger hadden we privézalen als het Belfort en De Gilde, maar die zijn ondertussen verdwenen. Ook het lokaaldienstencentrum in de Deken De Bolaan in Poperinge gaat tegen de vlakte. Het gevolg is dat verenigingen bij ons aankloppen met de vraag naar ruimte. Momenteel is er in Poperinge geen plaats voor ontmoeting, zoals recepties of een kaarting. Met het nieuwe huis wordt dat anders.”

Ondertussen moeten de eerste werken aan het pand achter de rug zijn. Het ging om afbraakwerken, waarbij nogal wat asbest moest worden verwijderd. “Het gebouw wordt volledig gestript en ook de nutsvoorzieningen worden gecontroleerd”, aldus de schepen. “Eenmaal dat voorbij brengt de aannemer alles in gereedheid voor de grote werken, namelijk het opbouwen van het Huis voor verenigingen.”

Vaste stek

Veel organisaties krijgen dan ook een vaste stek aan het gebouw langs het Burgemeester Bertenplein 7 in Poperinge. Zo kan de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zeker terug naar hier. Maar ook onder meer de fotoclub, de potzegelclub, Stemband Hopchora en enkele schildergroepen krijgen er onderdak. In de feestzaal kunnen er grotere activiteiten plaatsvinden, hoewel het niet echt de bedoeling is om er fuiven te houden, want daarvoor is er nog altijd De Kouter.”

In de ruimte waar vroeger Gasthof De Kring zich bevond, gaan Lisa Decorte en Gertjan Kiebooms hun Gastrobar CIRK uitbaten. “Die mensen richten de ruimte zelf helemaal in. De stad gaf hen wel nog een renteloze lening om hen te helpen. Die mensen tekenden de concessie voor de energiecrisis en krijgen nu moeilijker geld los bij de bank.”

“Waarom we dit alles niet in het Vroonhof onderbrengen? In het Vroonhof is er plaats voor de kinderopvang, een culturele zaal en de academie, waarvoor we trouwens een subsidie binnenhaalden van 8,2 miljoen euro. Daar nog eens de verenigingen bijplaatsen lukt niet.”

De werken in het centrum van de stad brengen hinder met zich mee. De werf zal een deel van de openbare weg innemen. Er komt een kraan op enkele parkeerplaatsen. De aannemer doet er alles aan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Het Huis voor Verenigingen zou in 2024 klaar moeten zijn. (CMW)