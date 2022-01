De grote projecten van Brugge in 2022

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Wat mogen we in Brugge verwachten van 2022? Welke grote dossiers heeft het stadsbestuur voor ons in petto? Naast de verdere aanpak van corona is de nakende opening van de uitgebreide parking ‘t Zand een van de blikvangers. En de afbraak van de gebouwen van Sint-Andreas voor de realisatie van de expohal Brusk begint na het bouwverlof.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil op de eerste plaats met zijn ploeg verder hard werken, zodat de Bruggelingen fier op hun stad kunnen blijven en vertrouwen hebben in het bestuur. Met andere woorden, hij wil de goede score van Brugge in de enquête ‘de Vlaamse stadsmonitor’ behouden.

De aanpak van corona blijft een topprioriteit voor Dirk De fauw en voor schepen Jasper Pillen (Open Vld), die Onderwijs en Burgerzaken onder zijn bevoegdheden heeft. Zij willen hun verantwoordelijkheid nemen, zodat de Bruggelingen weer hun ‘gewone’ leven kunnen leiden, elkaar ontmoeten, onbezorgd naar school gaan, volop kunnen gaan werken.

“Recent hebben we beslist om ons test- en vaccinatiecentrum in B-Park tot de zomer van 2023 te huren, zodat we als stad voorbereid zijn. En er komt een tweede editie van ‘buurt aan de beurt’. Zodra corona het toelaat, willen we weer naar alle Brugse buurten trekken en mensen ontmoeten”, aldus Dirk De fauw.

Parking en park

Op mobiliteitsvlak is er de nakende opening van de nieuwe parking ’t Zand, die uitgebreid wordt met 635 ondergrondse parkeerplaatsen. Burgemeester De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) willen de uitgebreide parking, samen met een volledig vernieuwd Koning Albertpark, nog voor de zomer officieel in gebruik nemen.

Na de twee belangrijke fusies in 2021 (Port of Antwerp Bruges, en de sociale woonmaatschappijen) willen De fauw en schepen Pablo Annys (Vooruit) in 2022 werk maken van een samensmelting van AZ Sint-Jan en Sint-Lucas. “Dit is zeer belangrijk om blijvend kwalitatieve en betaalbare nabije zorg aan te bieden in onze regio”, benadrukt de burgemeester.

Stadion

Schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) hoopt vooral op de eerste spadesteek van het nieuwe voetbalstadion en de definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, zodat ook Cercle zijn stadion snel kan bouwen: “Al ben ik niet naïef. Er kunnen nog stokken in de wielen worden gestoken, maar als eeuwige optimist durf ik dit als mijn droom voor 2022 doorgeven.”

Klimaatschepen Minou Esquenet (CD&V) halveert de milieutaks, legt in februari haar klimaatplan voor aan de gemeenteraad en pakt uit met een duurzame warmtecoalitie. In het najaar wordt het warmtenet van IVBO opgestart. Als verantwoordelijke voor patrimoniumbeheer superviseert ze de renovatie van het gemeentehuis van Sint-Andries en de herhuisvesting van de stadsdiensten volgens het Nieuwe Werken. Ze wil dit voorjaar samen met jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) het bijna energieneutraal jeugdcomplex in het Tempelhof openen.

Schepen van Openbaar Domein Van Volcem pronkt in haar nieuwjaarsbrief met 245 verwezenlijkingen, plannen en dromen. Dit jaar voorziet ze 23 openbare werven, waaronder de voortzetting van de her-aanleg van de Sint-Jorisstraat en de Vlamingstraat, de Bossuytlaan, het wijkpark Ten Boomgaarde, het Sint-Annaplein, de wijk Blijmare, het Dampoortkwartier en de Bloemenwijk in Assebroek.

Daarnaast staan het ontwerp van het park Knaepen en de realisatie van het Veltempark op de agenda. In Zwankendamme wordt een nieuw speelplein aangelegd. Er worden duizend lantaarnpalen vervangen. Sterrenkinderen krijgen eind dit jaar een aparte plaats op onze begraafplaatsen, de bushaltes worden toegankelijker.

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) meldt dat de omgevingsvergunning voor de nieuwe expohal Brusk is ingediend: “Op 15 januari is er een infomarkt. Er volgt een openbaar onderzoek en we hopen op een goedkeuring van de omgevingsvergunning eind april. In augustus kan dan de afbraak van de gebouwen beginnen. In november start het archeologisch onderzoek, dat minstens drie maanden zal duren. Er was daar ooit een abdij. De grond is er nog niet te veel verstoord door eerdere (bouw)werkzaamheden, de kans op vondsten is reëel. De bouw van Brusk begint wellicht in januari 2023, we voorzien de oplevering tegen eind 2024. In 2025 zijn er omgevingswerken, pas nadien zullen we de geklimatiseerde ruimten in gebruik nemen.”

Dit jaar organiseert Musea Brugge twee grote tentoonstellingen in het Sint-Janshospitaal: vanaf eind juni een expo rond de hedendaagse kunstenares Otobong Nkanga, vanaf oktober ‘Oog in oog met de dood’ rond Hugo van der Goes, met als blikvanger diens pas gerestaureerde schilderij ‘De dood van Maria’. Nadien gaat het Sint-Janshospitaal dicht voor een herinrichting.

Belangrijk is ook de realisatie van een Erfgoedfabriek op de gronden van de afgebrande kaarsenfabriek in de Pathoekeweg. De bouw start deze maand en zal een jaar duren. 50.000 museale en erfgoedobjecten zullen in dit depot ondergebracht worden.

Onderwijsschepen Jasper Pillen kijkt uit naar het einde van de restauratie van het Conservatorium tegen de zomer en werkt voort aan het plan om het kunstonderwijs deels onder te brengen in de kerk van de Rode Nonnen. Eerst moet dit jaar de houtworm uit het kerkdak verwijderd worden.

Schepen voor Personeel en Welzijn Pieter Maréchal (CD&V) is fier op de nieuwe werkkledij die 650 stadsmedewerkers op 1 januari kregen en wil voor de zomer de dienstverlening dichter bij de Bruggelingen brengen via de mobiele dienstverlening met een busje in diverse wijken.

Toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) moet proberen het international toerisme weer op gang te brengen: “Corona heeft zwaar ingehakt op de cijfers, die normaal 650 miljoen euro op jaarbasis bedragen. De campagnes liggen te wachten om uitgerold te worden op het geschikte moment. Brugge is een gastvrije stad, de ambitie is om meer met onze bezoekers te connecteren, zodat ze ambassadeurs voor Brugge worden. Dit jaar komt ons programma digitaal op volle kruissnelheid, met een nieuwe bezoekerswebsite.”

Schepen Pablo Annys (Vooruit) plant de opening van het buurtcentrum Ten Hove in Sint-Michiels en de verhuis van welzijnsvereniging WOK naar de Pathoekeweg. Vanuit zijn departement Werk en Ondernemen is hij blij dat in het najaar de bedrijvencontactdagen georganiseerd worden in het nieuwe BMCC. “Voordien, in maart, is Brugge de gaststad voor What’s Next, voor jongeren die zich op de arbeidsmarkt begeven. Ten slotte is er het wereldwijde congres rond Compassionate City, waarbij we de Bruggelingen betrekken”, aldus Annys.