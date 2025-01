“De flats zijn goed geïsoleerd en erg energiezuinig”: 10 van de 14 appartementen in Putstraat in Alveringem zijn nog te koop

Nu de omgevingswerken ook opstarten, nadert het grote bouwproject in de Putstraat stilaan z’n eindfase. Bouwheren Christophe Vandenberghe en Peter Vankeirsbilck bouwden er 9 woningen die snel verkocht waren en 14 appartementen die prachtig zijn, maar iets minder vlot weg gaan. Vier flats vonden een eigenaar, tien nog niet.

De negen nieuwbouwwoningen in de Dokter Louis Debaekestraat zijn snel verkocht geraakt. Acht woningen werden aangekocht door mensen die er zelf gingen wonen, één woning werd gekocht en doorverhuurd. De nieuwbouwappartementen langs de Putstraat vinden – voorlopig alsnog – minder gemakkelijk een eigenaar.

Vier verkocht

“Het klopt dat er momenteel vier van de veertien flats verkocht zijn”, vertelt bouwheer Christophe Vandenberge uit Oostduinkerke. “De nieuwe eigenaars zijn in drie van de vier gevallen Alveringemnaren en we hadden ook één investeerder die zijn nieuwe eigendom zal verhuren. Drie van de vier reeds verkochte appartementen liggen op het gelijkvloers en hebben een klein tuintje. Een dakappartement is ook reeds verkocht. Alle elektriciteit- en gasmeters zijn geplaatst. De technieken zijn deels geplaatst. De flats zijn gepleisterd en de chappe ligt er. Dan pas kan je vloerverwarming installeren en vloeren. We vloeren pas wanneer een appartement verkocht is. De vier nieuwe eigenaars hebben dus al hun keuze gemaakt inzake vloer, keuken en sanitair. We plannen één appartement volledig af te werken. Dat zou de verkoop moeten bespoedigen. Mensen kopen immers minder snel op plan, maar zien graag ‘in het echt’ de mogelijkheden van hun toekomstige woning. Wat nog vrij is, is een mix van twee en drie slaapkamers. De flats zijn goed geïsoleerd en energiezuinig. We kozen niet voor een warmtepomp. De vergunningsaanvraag dateert uit de periode dat er nog gasaansluiting mogelijk was.”

Verordening

Wie nu in Alveringem bouwt, moet rekening houden met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening die er van kracht is. De verordening kwam er nadat toenmalig schepen voor Ruimtelijke Ordening Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) in de legislatuur 2001-2007 geconfronteerd werd met de vergunningsaanvraag voor een appartementencomplex in Fortem, maar geen regelgeving had om woonkwaliteit af te dwingen.

“We zijn van plan één appartement volledig af te werken”

“Bouwpromotoren die de kustregio al hadden volgebouwd, begonnen ook brood te zien in de verouderde en goedkopere woningen en de meer betaalbaardere bouwgrond van het hinterland en Alveringem”, vertelt huidig burgemeester Gerard Liefooghe. “Die promotoren willen vaak op één perceel zoveel mogelijk woningen realiseren en die bouwwoede dreigde uit te monden in té kleine huisjes, hoogbouw en dergelijke meer. Eéngezinswoningen werden opgekocht om er meergezinswoningen of een aantal kleinere woningen met zeer beperkte voorgevel te bouwen. Ook zaken als onvoldoende parkeermogelijkheden en verminderde privacy door inkijk vanuit hoge flatgebouwen zijn niet bevorderlijk voor de woonkwaliteit, noch voor het uitzicht van een landelijke gemeente als Alveringem.”

Parkeerdruk

Gerard Liefooghe gaf dus opdracht om een verordening op te maken die twintig jaar later nog altijd van toepassing is. De verordening legt voorwaarden op aan onder meer appartementsgebouwen. Ook het bouwproject in de Putstraat moest dus voldoen aan de in Alveringem geldende regels. Zo mocht het appartementencomplex maximaal drie bouwlagen tellen, moest er voldoende bergruimte zijn en moesten er op het private domein van de site voor elk flatgebouw minimum twee parkeerplaatsen worden voorzien, dit om de parkeerdruk in de Putstraat niet op te drijven. Veertien flats betekenen dus 28 parkeerplaatsen op de site.

“Wie een van onze appartementen koopt, moet verplicht een berging en een parkeerplaats meekopen”, vertelt Christophe Vandenberge verder. “Mochten er later nog parkeerplaatsen over zijn, kunnen ze mogelijks ten dienste staan van de buurt. Omwonenden met interesse mogen dat gerust laten weten. Mensen die interesse hebben in de nog tien resterende appartementen kunnen contact opnemen met Immo Francois, Era Vandenbussche of met mezelf via christophe@econation.be.”

“De prijzen zijn berekend volgens het aantal beschikbare vierkante meter, exclusief buitentuin, parking, berging en btw. De kleinste flats van ongeveer 82,25 vierkante meter kosten 227.000 euro, voor die van een kleine 120 vierkante meter moet men rekenen op 307.000 euro.”