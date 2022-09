De Dorpsvrienden zijn helemaal klaar voor de Rozenfeesten

Een complete transitie, zo kan je de verandering bij De Dorpsvrienden uit Beernem wel noemen. De Feest- en Handelsvereniging kreeg een nieuw logo, een spiksplinternieuwe website en ook het bestuur werd herschikt. Intussen maakt de vereniging zich op voor de Rozenfeesten van 18 september tot en met 8 oktober.

Voormalig voorzitter Martin D’haeninck geeft na 15 jaar als secretaris en 32 jaar als voorzitter de fakkel door aan dochter Nathalie. Zelf neemt hij de rol van erevoorzitter op zich. “Dat doe ik vooral omdat ik me zal blijven focussen op de avondmarkt. Voor de overige activiteiten geef ik de andere mensen graag de kans om er hun ding mee te doen. Jonge mensen hebben jonge ideeën, en dat zal onze vereniging ten goede komen”, lacht de kersverse erevoorzitter. Johan Verniest zaal de nieuwe voorzitter als technisch coördinator bijstaan. Verder kreeg het bestuur er ook enkele leden bij, waardoor de leiding van de vereniging nu wordt verdeeld onder Sofie Vandamme, Albrecht Claeys, Bart Van Baelenberghe, Patrick Allemeersch, Charlotte Caluwé, Fernand Lonneville, Gabriel Vincke, Eddy Persyn en Dimi Bisschop.

Programma

Samen bereiden ze de volgende editie van de Rozenfeesten tot in de puntjes voor. Zondag 18 september is er de 28ste editie van de Sneukeltocht, vijf dagen later worden de kermisattracties opgesteld aan het marktplein voor het gemeentehuis. Vrijdag 23 september is er opnieuw de 45ste avondmarkt en reuzenoptocht. “Daarvoor mikken we weer op een 120-tal standen met onder meer heel wat verenigingen. De politiek verwacht jaarlijks zo’n 7.000 mensen, waardoor dat dus heel wat organisatie vergt. Het is bovendien erg leuk dat de lokale verenigingen hieraan meewerken, want velen halen hier inkomsten uit.” Zaterdag 24 september is er Boogschieting Liggende Wip en een dag later staat de Berenloop op het programma. Zondag 2 oktober is er de jaarmis voor overleden parochianen en zondag 8 oktober is er theater met een voorstelling van De Knechten van de Koers, een stuk waar ook Jelle Cleymans in meespeelt. (AVH)

Meer informatie of een stand op de avondmarkt aanvragen kan via www.dorpsvriendenbeernem.be.