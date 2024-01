“De aanpak van de minister getuigt van weinig respect voor onze militairen”: beslissing over gedeeltelijk behoud militaire basis Koksijde blijft op onbegrip stuiten

De beslissing van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om de militaire basis in Koksijde deels voor militaire doeleinden te blijven gebruiken, lokt nog steeds felle reacties uit.

Het was Vlaams Parlementslid en Koksijds N-VA-gemeenteraadslid Sander Loones (ooit zelf kort minister van Defensie) die de reactie van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in het Parlement over het dossier van de militaire basis Koksijde meteen de wereld instuurde. Voor de gemeente Koksijde en de provincie West-Vlaanderen kwam de eenzijdige beslissing om de militaire basis in Koksijde in 2026 nog verder in te zetten voor de uitbouw van de Belgische landstrijdkrachten als een donderslag bij heldere hemel.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

In het dossier over de reconversie van de militaire site is al ontzettend veel energie en geld gestoken. De Vlaamse regering gaf in 2012 de opdracht aan de provincie West-Vlaanderen om een toekomstvisie rond de militaire basis uit te werken. Daaraan werd het voorbije decennium al 700.000 euro gespendeerd aan studies, zonder de vele man-/vrouwuren van de eigen diensten mee te rekenen.

Vorige zomer ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en gemeente Koksijde de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen over de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de herbestemming van het strategische projectgebied Reconversie Militaire Basis Koksijde. Over de aankoop van de site verkeert de gemeente Koksijde nog altijd in het ongewisse, tot ergernis van burgemeester Marc Vanden Bussche. Daarom had hierover eerstdaags een overleg met premier Alexander De Croo gevraagd.

“De militaire basis die eerst gesloten zou worden, moet nu toch deels open blijven. Dat komt omdat de geopolitieke situatie is veranderd” – Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sander Loones

De reactie van minister Dedonder schoot in Koksijde bij iedereen in het verkeerde keelgat, want hierdoor krijgen de toekomstplannen een totaal andere wending: “Door de snel veranderende geopolitieke situatie en de impact hiervan op de Belgische defensie zijn het behoud en de uitbreiding van het oefengebied absoluut noodzakelijk om een antwoord te bieden op evoluerende behoeften… De militaire site Koksijde zal na de verhuizing van de vliegactiviteiten, deels ingezet worden voor de uitbouw van onze landstrijdkrachten.”

Sander Loones reageerde als eerste: “De wereld is onveiliger geworden, en dat voelen we nu ook tot in Koksijde. De militaire basis die eerst gesloten zou worden, moet nu toch deels open blijven. Dat komt omdat de geopolitieke situatie is veranderd. Dus verwacht de NAVO dat wij extra inspanningen leveren. Zo zal een heel infanteriebataljon uitgebouwd worden in Lombardsijde. Maar iedereen weet dat de oude barakken in Lombardsijde dringend vernieuwd moeten worden en er daar dus geen plaats genoeg is. Het verhaal gaat dat die militairen daarom, minstens tijdelijk, in Koksijde gekazerneerd zouden worden.”

Helikopters

Loones betreurt dat de gemeente niet werd gecontacteerd over de gewijzigde plannen. “Dit is geen manier van werken! Ik begrijp niet dat de Vivaldi-regering zo met de voeten van de militairen speelt. Al tien jaar zitten zij in onzekerheid. Verhuizen de helikopters nu naar Oostende of niet? En wanneer dan precies? De aanpak van de minister getuigt van weinig respect voor onze militairen.”

“En waar is haar logica? Ze wil de militaire basis in Koksijde deels openhouden, maar toch wil ze de helikopters verhuizen naar Oostende, hoewel die stad recent een negatief advies gaf. Laat de helikopters toch in Koksijde!”

“Ook de gemeente kan niet vooruit. Omdat de basis verkocht zou worden, zijn er gedetailleerde plannen gemaakt voor de site, met mooie nieuwe projecten. Dat dreigt nu allemaal in het water te vallen. Wij eisen recht op duidelijkheid en zekerheid voor onze militairen én onze inwoners en eisen dat defensie de noordzijde met de kazernes onmiddellijk aan de gemeente verkoopt. En dat de helikopters en landingsbanen op de zuidzijde behouden blijven.”

“Minister Dedonder besliste blijkbaar eenzijdig om de oude kazerne van Koksijde niet te verkopen, maar als reserve te gebruiken voor de basis van Lombardsijde” – burgemeester Marc Vanden Bussche

Burgemeester Marc Vanden Bussche is verontwaardigd: “Waar is het respect naartoe als we nieuws over zo’n belangrijk dossier, waar we trouwens al tien jaar mee bezig zijn, via de media moeten vernemen? De geplande reconversie van de basis had als uitgangspunt het behoud van het vliegveld voor recreatieve luchtvaart. De landbouwzone en de groene zones werden beschermd en de oude kazernegebouwen werden ingekleurd als blauwe zone voor openbaar nut.”

“Op vraag van de bevolking werden 250 betaalbare wooneenheden gecreëerd in Koksijde-Dorp. Om die grond vrij te maken, moeten de versleten gemeentegebouwen van de technische diensten en de groendienst eerst verhuizen naar de oude kazernezone. Tot nu toe was dit voor iedereen duidelijk, alleen de timing bleef een doorn in het oog omdat de datum van verhuis naar Oostende telkens opgeschoven wordt door Defensie. Nu komt plots de aap uit de mouw! Minister Dedonder besliste blijkbaar eenzijdig om de oude kazerne van Koksijde niet te verkopen, maar als reserve te gebruiken voor de basis van Lombardsijde.”

Politieke reacties

Het is volgens de burgemeester duidelijk dringend tijd om samen rond de tafel te zitten. “Ik stel ook bij mijn schepencollege een reactie van ongeloof, afschuw en onbegrip vast bij deze bocht van 180 graden die tegen alle uitgangspunten van de reconversieplannen ingaat. Ook de reactie op ons bod om de gronden aan te kopen, werd door Defensie nooit op een correcte manier behandeld.”

Elwin Van Herck, fractieleider Koksijde Vooruit: “Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat de helikopters in Koksijde moeten blijven! Dat betekent niet alleen tewerkstelling voor 300 mensen, maar het heeft ook een emotionele betekenis: de helikopters zijn onze trots! Als NAVO-basis is deze site ook van strategisch belang voor defensie. De helihaven kan daarnaast perfect blijven functioneren. En ook de grote Airbus A400M en de C 130-toestellen kunnen hier landen.”

Centrum Fedasil

“Dan is er ook het technische aspect: voor de heli’s is het moeilijker om op te stijgen in Oostende, omdat ze rekening moeten houden met de burgerluchtvaart. Vanuit verschillende hoeken is intussen duidelijk gebleken dat onze militairen niet welkom zijn in Oostende! In onze gemeente is er ook draagvlak bij de inwoners: uit onze recente enquête blijkt dat 85% van de inwoners vraagt om de helihaven hier te houden! Maar waar gaan onze militairen dan een onderkomen krijgen? In de gebouwen van Fedasil? Is het toeval dat het centrum net deze zomer de deuren moet sluiten? Wat gebeurt er met de infrastructuur, waar tot nog toe niks werd vernieuwd? Iedereen stelt zich heel veel vragen, en we moeten echt samen overleggen wat de beste oplossing wordt!”