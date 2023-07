Provincie en gemeente Koksijde tekenen samenwerkingsovereenkomst PRUP Reconversie Militaire Basis Koksijde

Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Sabien Lahaye-Battheu: “Participatie van alle betrokken partijen”

De Vlaamse regering gaf in 2012 de opdracht aan de provincie West-Vlaanderen om een toekomstvisie rond de militaire basis uit te werken. De samenwerking tussen de gemeente en de Provincie voor dit project loopt al vele jaren goed, dit willen we dan ook expliciteren in deze samenwerkingsovereenkomst. Het Masterplan dat werd opgemaakt is geëvolueerd naar een scoping-nota. Participatie van alle betrokken partijen, met name Defensie, de gemeente Koksijde en Veurne en de bewoners, was daarbij belangrijk.”

“Twee jaar geleden zijn we gestart met het strategische project, waarbij Koen Vanneste de trekker van het project was en instond voor de planning. We zetten nu de laatste rechte lijn in om het ruimtelijk uitvoeringsplan afgewerkt en goedgekeurd te krijgen zodat we, eens de definitieve beslissing van de vervreemding van de site valt, we een plan klaar hebben en meteen kunnen starten met effectieve verwezenlijkingen op het terrein.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Enorme vertraging in het dossier”

“We geven de volledige medewerking aan de Provincie om de dynamiek in het project van de reconversie van de militaire basis hoog te houden en dit tegen de zomer van 2024 te kunnen finaliseren. Bijkomend zijn we de provincie dankbaar dat we via het PRUP ook stappen vooruit kunnen zetten in de uitbreiding van Golf ter Hille (door de nodige compensaties te voorzien).

“Wat we echter met lede ogen aanzien is de enorme vertraging in het dossier omdat we nog altijd niet onze technische diensten in de kazerne kunnen onderbrengen. De gemeente Koksijde is dan wel als enige aangesproken om het projectgebied in zijn totaliteit aan te kopen, maar Defensie is blijkbaar niet gehaast om te verkopen. Er is wel beloofd dat ze op papier een tegenbod zouden doen voor ons bod van 33 miljoen, maar we hebben nog niets gezien en het blijft oorverdovend stil aan die kant.”

“De regel is wel dat je niet onder de schattingsprijs kunt verkopen, maar hun schattingsprijs is 50 miljoen euro, die van onze schatting bedraagt 32 miljoen euro. Er is ook geen bemiddelaar aangesteld, en alles verloopt ontzettend stroef. Wel is er nog een onteigeningsplan, dat we als stok achter de deur houden: als gemeente zijn we de eerste gerechtigde om te kunnen onteigenen!”

De burgemeester verwijst ook naar het feit dat de compensatie van stukken agrarisch gebied op gemeentelijke grond van Koksijde als ‘gronduitwisseling’ met onder andere Middelkerke en Veurne de indruk kan wekken dat daarbij de andere gemeentes profijt halen. “Dat is een discussie die bovenlokaal moet worden gevoerd. Het is eerder een ingewikkeld boekhoudkundig verhaal op Vlaams niveau, die draait om de inkleuring van gronden als (her)bestemming. Het klinkt onlogisch, maar als gemeente Koksijde hebben wij over deze compensatie geen zeggenschap. Wel zouden we graag zeggenschap hebben over hoe we die compensatie aanpakken.”

Omdat net dit weekend opnieuw de Airshow van West Aviation Club plaatsvindt stelt de burgemeester nog even duidelijk dat in de plannen van De Nieuwe Basis er naast de recreatieve zone voor sportvliegtuigen (met drie landingsbanen van 799 meter) nog altijd ruimte blijft voor (uitzonderlijke) grotere vliegtuigen. Gedurende een drietal dagen per jaar kan dan de grote en langste landingsbaan, die oost-west is gelegen, worden gebruikt voor bijvoorbeeld F16-toestellen.