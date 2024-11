De 70-jarigen heffen het glas op hun verjaardag

De 70-jarigen van Tielt verzamelden onlangs in de oude voorhal van het Tieltse stadhuis waar ze ontvangen werden door het voltallige college van burgemeester en schepenen voor een door de stad aangeboden receptie. Na de verwelkoming door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze nam de 70-jarige Roos Tack het gezelschap even mee terug in de tijd. Een tijd waarin de meeste geboren werden in een kroostrijk gezin in een periode dat er van kinderopvang geen sprake was, en kleren binnen een gezin net zoals het badwater op zaterdag meer dan één leven had. Het was ook de tijd waar het inperken van schermtijd totaal nog niet aan de orde was en waar uitgaan startte met daglicht en men nog dezelfde dag thuis was. Herinneringen genoeg om een hele avond bij te praten en herinneringen uit te wisselen. Iets waar het gezelschap na de receptie en het bijhorende fotomoment ook uitgebreid de tijd voor nam tijdens het avondmaal in feestlocatie Amuse in Meulebeke. (WME/foto WME)