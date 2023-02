Dansschool Dançar organiseert succesvol dansavond voor de rijpere jeugd in Roeselare

Afgelopen zondag ging voor het eerst ‘Dança Domingos’ van start in Dansschool Dançar te Roeselare. “We kwamen op het idee om maandelijks een dansavond voor de rijpere jeugd te organiseren door deejay Wilfried”, aldus Ricardo van Dansschool Dançcar.

“Hij was aan de slag als deejay in de vroegere feestzaal Rolarius die ondertussen de deuren sloot. We willen een dansschool zijn waar iedereen welkom is en dus waagden we ons afgelopen zondagavond aan een eerste en geslaagde Dança Domingos. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor de rijpere jeugd waar zowel koppels als vrijgezellen wat kunnen bijpraten. Uiteraard kan er gedanst worden op de fantastische muziek die Wilfried draait. Wie afgelopen editie gemist heeft, is op zondag 5 maart van harte welkom”, aldus Ricardo van Dansschool Dançar in de Hoogleedsesteenweg te Roeselare. Meer info via de Facebookpagina van de gelijknamige dansschool. (EVG)