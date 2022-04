Dames Avanti Brugge roert zich op de transfermarkt

Het bestuur van Dames Avanti Brugge maakte bekend dat ze de eerste ploeg is versterkt met drie nieuwe aanwinsten.

Sarah Molkens (post), Aude Bernaert (guard) en Joke Lakiere (guard/forward) maken alle drie de overstap van Mibac Middelkerke in tweede landelijke naar Avanti in eerste landelijke. Molkens en Bernaert, toch twee speelsters die regelmatig in de dubbele cijfers duiken in de statistieken.

Bij Avanti zijn er ook drie dames die de schoenen aan de haak hangen. Geeske Steijns (guard) moet door blessure noodgedwongen stoppen, Nele Raspoet (forward) verhuist naar Limburg en Julie Debel (post) stopt onmiddellijk. Coach Bruno d'Hont blijft wel de hoofdcoach volgend seizoen. (GD)

Bij Avanti zijn er ook drie dames die de schoenen aan de haak hangen. Geeske Steijns (guard) moet door blessure noodgedwongen stoppen, Nele Raspoet (forward) verhuist naar Limburg en Julie Debel (post) stopt onmiddellijk. Coach Bruno d’Hont blijft wel de hoofdcoach volgend seizoen. (GD)