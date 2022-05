Dame uit Harelbeke voor maar liefst 30.000 euro slachtoffer van oplichting

Een dame uit Harelbeke of Vichte werd het slachtoffer van enkele oplichters die haar maar liefst 30.000 euro wisten te ontfutselen. Dankzij een snelle en gecoördineerde actie van de politie slaagde men erin het gros van het geld te recupereren. Politiezone Gavers roept op tot voorzichtigheid.

Een telefoontje, twee vriendelijke bankbedienden en het kwaad was geschied. Nadat het slachtoffer afgelopen week door haar bank werd opgebeld met de melding dat er een beveiligingsprobleem was met haar rekening. De dame in kwestie hoefde zich geen zorgen te maken, de bank zou twee bedienden ter plaatse sturen om het euvel te verhelpen. Het slachtoffer stelde zich dan ook geen enkele vraag wanneer twee mensen zich aanboden bij haar thuis. Aan de keukentafel gingen ze aan de slag met haar computer. Enkele klikken later plunderen de oplichters haar rekening en plaatsten ze verschillende online aankopen.

Na het vertrek van beide criminelen begreep de dame al snel dat ze het slachtoffer was geworden van slinkse oplichters en verwittigde ze de politie. “De combinatie van een snelle melding en stevig politiewerk samen met een alerte bank, zorgde ervoor dat 25.000 euro reeds gerecupereerd kon worden”, verklaarde commissaris Lavrijsen nadien. “Het toont meteen ook het belang aan van een snelle melding. In dit specifieke geval gingen de oplichters op een erg verfijnde manier te werk, waardoor iedereen in de val had kunnen lopen.”

De politie geeft meteen ook wat stevig advies mee. “Banken zullen je nooit opbellen met de melding dat je beveiligingsproblemen hebt en zullen al helemaal nooit mensen ter plaatse sturen. Staat er toch iemand aan de deur, dan is het raadzaam om even naar je bank te bellen en het verhaal zelf te verifiëren.”