Daklozenopvang Roeselare moet dicht, zes daklozen in quarantaine

Een zestal daklozen zit momenteel in quarantaine in nachtopvang de Noorderbrug langs de Noordlaan in Roeselare. Daardoor is de nachtopvang niet toegankelijk tot en met zondag 30 januari. Niet-besmette, gevaccineerde daklozen kunnen tot dan wel de nacht doorbrengen in hotel De Bonte Os.

Deze week werd er bij een gebruiker van nachtopvang De Noorderbrug een coronabesmetting vastgesteld. “Er is inderdaad een besmetting vastgesteld. Het gaat om een zestal mensen die nu in quarantaine moeten in de Noorderbrug Daardoor is de nachtopvang een tijdje gesloten”, aldus schepen Bart Wenes (CD&V).

Hotel De Bonte Os

Daklozen kunnen de komende tien dagen wel terecht in hotel De Bonte Os, waarmee de stad bij het begin van de coronacrisis reeds een samenwerking aanging. “We hebben daarvoor subsidies gekregen. Dat project werd inmiddels nog verlengd tot eind maart”, aldus Wenes.

De daklozen die er zich aanmelden dienen wel gevaccineerd te zijn en moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen. “We zijn momenteel verschillende sociale woningen aan het renoveren. We hopen dat wanneer dit nog eens zou gebeuren dat we de besmette mensen in die woning kunnen onderbrengen zodat de Noorderbrug terug beschikbaar is.”

De stad maakt ook werk van een nieuwe nachtopvang op de koer van RSL op Post. Door de coronacrisis liep daar de levering van het buitenschrijnwerk vertraging op. “Maar ondertussen zijn de werken terug helemaal aan de gang en zitten we op schema om in mei daar de deuren te openen.”

(BF)