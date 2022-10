Curando breit vervolg aan ontbijtwandelingen

Precies een jaar geleden startte LDC Curando Den Tap met een nieuw initiatief. Om de sociale cohesie en integratie te bevorderen, werd één keer per maand een ontbijtwandeling georganiseerd. Omwille van het grote succes krijgen die ontbijtwandelingen een vervolg.

Vanuit het centrum in de Aalterstraat en twee keer ‘op locatie’, vanuit de Boltra in Kruiskerke en de kantine van voetbalclub KFC Doomkerke, gaan de ontbijtwandelingen van start. Het initiatief werd van bij de start warm onthaald, bejubeld en graag beleefd. Met gemiddeld 40 à 45 deelnemers.

Vorige week werd het nieuw seizoen ingestapt onder leiding van Hanne Lambrecht, sinds deze zomer de nieuwe centrumleider en coördinator van het LDC. Met 35 stappers gezellig praten en rustig wandelen onder een fris opstijgend herfstzonnetje. “Deze wandeling komt er normaliter elke maand op een donderdag. Heel concrete zaken bespreken we met ons overlegcomité, dat bestaat uit Hanne en de vrijwilligers Romain Denolf, Jean-Pierre Borremans, Vera Vanhecke, Katrien Ally en ikzelf, Jan Listhaeghe. Nu al is de volgende wandeling geprikt op donderdag 27 oktober. En ja, we denken aan de nieuwe opportuniteit: een ontbijtwandeling vanuit Avondvreugd-Curando in Lotenhulle”, aldus Hanne. (RV)

Deelnemen kost 5 euro, inclusief uitgebreid ontbijt. Inschrijven via 051 77 89 60 of ldc.dentap@curando.be.