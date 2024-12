“Creativiteit en fantasie extra stimuleren”: Nele Van Eeckhoutte (48) verhuurt en verkoopt speelgoed via Ienemienemutte

In de Wulfstraat in Tielt vind je aan een van de huizen het bordje van Ienemienemutte terug. Wie even een blik werpt door de ramen ziet het daar vol speelgoed staan. Het is de habitat van Nele Van Eeckhoutte, intussen een jaar de zaakvoerster van haar eigen bedrijf dat ‘open einde’ speelgoed verkoopt, maar vooral ook verhuurt. “Het biedt kinderen eens iets nieuws om te proberen.”

Ze werd onlangs nog verkozen tot starter tijdens de Tielt Business Awards. Nele Van Eeckhoutte bruist van de nieuwe ideeën als het aankomt op speelgoed en de talloze mogelijkheden. Die ideeën geeft ze sinds oktober vorig jaar vorm via Ienemienemutte.

Hoe ben je op het idee van een zaak als Ienemienemutte gekomen?

“Door rugproblemen moest ik mijn job in het kleuteronderwijs opgeven. Ik wilde iets nieuws doen, maar het moest wel gelinkt blijven aan het pedagogische en mijn ervaringen met speelgoed. Ik deed nog wat ervaring op als verkoopster in een kledingwinkel, maar mijn passie ligt toch echt bij speelgoed. Zo is Ienemienemutte ontstaan, naar het kiesrijmpje.”

Je zet in op ‘open einde’ speelgoed. Waarom die keuze?

“Kinderen worden al veel gestimuleerd om taakjes en opdrachten uit te voeren en naar een doel toe werken. Ik wil hiervoor wat tegengewicht bieden en dat kan via open einde speelgoed. Dat is speelgoed zonder duidelijke handleiding, waardoor de creativiteit en fantasie extra gestimuleerd worden. Er is geen foute manier van spelen. Open einde speelgoed is op dit moment erg populair, ook omdat het mooi en warm speelgoed is en het zo veelzijdig is.”

Hoe bepaal je jouw aanbod aan speelgoed?

“Ik kies vooral voor merken die in Europa worden geproduceerd, al zijn dat er niet zo veel. Vaak zijn het kleine familiebedrijven met mooi en kwalitatief vervaardigd speelgoed. Daardoor is de prijs wel wat hoger, maar het zorgt er ook voor dat je eerst eens nadenkt over je aankoop. Dat kwalitatieve en consuminderen vind ik heel belangrijk en wil ik onder de aandacht brengen. Bovendien kan je bij mij ook speelgoed huren, waardoor het probleem van de prijs wat opgelost wordt. Het biedt ook een mooi kans om aan toy rotation te doen, speelgoed eens te wisselen.”

Wat is op dit moment extra populair?

“Modulair speelgoed van Modu, waarmee je van alles kan bouwen, van een vliegtuig tot een wip of loopautootje. Het groeit ook mee met je kind. Dat is interessant, ook om te kopen, omdat je er tijdens elke periode van de ontwikkeling mee kan blijven spelen en creatief mee aan de slag kan gaan. Ik richt me vooral op ouders van kinderen tussen 0 en 8 jaar die openstaan voor circulaire economie en gaan voor kwantiteit boven kwaliteit. Maar ook leerkrachten, therapeuten, kinderopvangcentra en organisaties kunnen terecht bij Ienemienemutte om spelmateriaal te huren of speelsessies te boeken.”

Wat zou er met de feestdagen in het vooruitzicht op de verlanglijstjes moeten staan?

“Kleine bouwsetjes van Grimm’s. Er zit veel in één setje, je kan stapelen, balanceren, rijgen, er verhaaltjes mee spelen. Heel interessant, ook omdat je er aan de feesttafel mee kan spelen en het makkelijk kan meenemen.”

Momenteel huur en verkoop je speelgoed. Zijn er nog extra toekomstplannen?

“Bij Ienemienemutte bieden we ook cadeaubonnen aan en het is de bedoeling om in het voorjaar te kunnen starten met een soort speelgoedabonnement. Huren kan nu voor een week, twee weken of een maand. Via de abonnementen zal je dan om de maand of twee maanden speelgoed kunnen wisselen, een beetje zoals een bibliotheek. Ouders kunnen ook speeltassen maken of laten samenstellen, bijvoorbeeld voor een feestje of tijdens de vakantie. Dan kan je een aantal stuks tegelijkertijd huren, wat een hoeveelheidskorting oplevert.”

“Naast de abonnementen zou ik ook nog graag speelsessies organiseren”

“Naast de abonnementen zou ik ook nog graag speelsessies organiseren. Dan kom ik aan huis, of voor een groep in een zaaltje, voor minstens anderhalf uur en breng ik een paar zakken speelgoed mee om mee aan de slag te gaan. Zo kunnen ouders zien wat de kinderen leuk vinden, om zo gericht te kopen of te huren wat het meest interessant is. Het is ook een leuke afwisseling in de vakantie bijvoorbeeld.”

Je werkt van thuis uit. Hoe reageert je gezin?

“Mijn dochters vinden het leuk dat ik mijn ding gevonden heb en ook mijn man steunt me. Zonder hem zou het niet gelukt zijn. Alleen kan hij nu zijn garage niet meer gebruiken, want daar staat het speelgoed gestockeerd. Mensen komen het hier ophalen, maar we leveren de reservaties ook aan huis. Het huren is echt wel een nieuw concept hier in de regio. Het is fijn om te zien wat de toekomst hierin kan brengen.”

Je kan Ienemienemutte op zaterdag 15 december terugvinden op de geschenkenbeurs in Meulebeke, georganiseerd door de pop-up van Loft Madeleine. Op vrijdag 20 december staat ze ook op de kerstmarkt in Doomkerke. Meer info: www.ienemienemutte.be.