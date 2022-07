Concerten zetten band jeugdhuis OHK en kunstencentrum KAAP in de verf

OHK maakte de voorbije twee jaar gebruik van het oude zwembad en bouwde in die tijd een band op met de buren van KAAP. Omdat jeugdhuis OHK eind september weg moet uit het zwembad, organiseren ze deze zomer op 8 juli en 12 augustus concerten als afscheid.

Deze zomer is de laatste zomer dat jeugdhuis OHK de site van het oud stedelijk zwembad deelt met KAAP. “Om afscheid te nemen, organiseren we samen ‘NEIGHBOURS’”, licht Toon Van Biervliet van het OHK toe. “De voorbije twee jaar leerden we elkaar als organisatie beter kennen. We hebben elkaar doorheen de periode soms geholpen met heel kleine dingen, maar we hebben ook projectmatig samengewerkt.”

“Om die goede band in de verf te zetten, organiseren we concerten bij zowel KAAP als bij ons. We starten op 8 juli bij ons met een optreden van KIDIOT en eindigen in KAAP met Sergeant en dj Ela Sadèr. Op 12 augustus is het omgekeerd. We starten in KAAP met STACE en trekken naar het zwembad om af te sluiten met Memo Pimiento en Plexi Gladz.”

Positief beeld ontstaan

OHK geniet deze zomer van de laatste maanden in het oude zwembad. “We hebben daarom ook een boordevol programma uitgewerkt om optimaal te genieten. We hebben hier een prachtige tijd gehad. We zaten vroeger in een donker gat in de Christinastraat en een bepaald publiek vond ons niet. Door die site is er een positief beeld ontstaan over ons als jeugdhuis. De site is een meerwaarde geweest voor onze organisatie. We hebben veel geluk gehad met deze kans van de stad. We hadden een terras, binnenruimtes en atelierruimtes. We konden hierdoor optimaal ontwikkelen.”

In het najaar trekt OHK naar de oude ruimtes van De Kim onder het Europacentrum. “We zullen hier de komende vijf jaar terecht kunnen tot we naar de nieuwe site van het Bosjoenk kunnen gaan”, besluit Toon Van Biervliet. (LB)

Tickets verkrijgbaar via KAAP.