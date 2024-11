“Compromis tekenen is echt heel leuk moment”: Isabel (42) runt vastgoedkantoor Era Lafaut

Een geboren en getogen Tieltse, dat is Isabel Lafaut. Al bracht de liefde haar naar Middelkerke, elke dag maakt ze de rit terug naar haar geboortestad. Daar staat ze immers aan het hoofd van vastgoedkantoor Era Lafaut. “Zonder empathie hou je deze job niet vol.”

Makelaar worden, het was niet meteen Isabels eerste keuze. Al had haar moeder wél al voorspeld dat ze op een dag die richting uit zou gaan. “Een paar jaar geleden vond ik het tijd geworden voor iets helemaal anders. Ik werkte toen in een bedrijf waar ik onder andere verantwoordelijk was voor de opmaak van offertes, maar dat was echt mijn ding niet. Toen heb ik een aantal cursussen in avondschool gevolgd, waaronder een vastgoedopleiding. Zo kwam ik bij Era Becue terecht in Zwevegem-Kortrijk. Daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Ik had er beloofd om er drie jaar te blijven op zelfstandige basis en dat deed ik ook, dag op dag van 1 juli 2009 tot 1 juli 2012. Toen kriebelde het om in Tielt zelfstandig aan de slag te gaan. Ik kom immers uit een familie zelfstandigen.”

Je had voor heel wat jobs kunnen kiezen. Waarom dan die van makelaar?

“Tja, waarom… Veel Lafauts zitten in de bouw en op dat moment in mijn leven leek het me wel wat om in vastgoed te gaan. Ik had meteen ook mooi werk. Had ik bij een slechte makelaar gezeten van bij de start, dan was dat misschien een heel ander verhaal geworden. Maar bij Era Becue kreeg ik veel kansen, ze namen me bijvoorbeeld ook mee naar Amerika. Ik werkte even voor een ander kantoor, maar Era bleef aan mijn mouw trekken om in Tielt een Era-kantoor te starten. Ik ben dat kantoor dan ook gestart in de Vredestraat.”

Wat is het voordeel om onder de vleugels van Era te blijven?

“Je zit niet alleen, maar bent lid van een netwerk van 150 kantoren. We vormen echt één familie. Zo is er deze week nog een nationale raad, waar iedereen die voor Era werkt op samenkomt. Ik hou van het groepsgevoel, alleen zitten is niets voor mij. Bovendien kan je bij een moeilijk dossier eens bellen naar een collega voor advies. Era zorgt ook voor een intensieve training en goede begeleiding. Elk jaar zijn er bovendien de Era Awards, daardoor worden we extra gestimuleerd, en daar heb ik wel nood aan. Daarnaast werkt Era mee aan programma’s zoals Huis Gemaakt en Blind Gekocht, is er vier keer per jaar een openhuizendag… We regelen alles dan wel lokaal, het effect is gewoon veel groter dan als je alleen bent.”

Mensen vormen zich ongetwijfeld een eigen beeld van de makelaar. Wat is een misvatting volgens jou?

“Vroeger hoorde je regelmatig dat we geldwolven waren, dat is er nu gelukkig wel uit. Zo iemand zou hier in het team ook niet passen. Maar wat mensen niet beseffen, is dat wij heel empathisch zijn. Als je niet meeleeft met de situatie, lukt het niet om een goede makelaar te zijn. We krijgen te maken met overlijdens, met scheidingen… Op zo’n moment moet je meedenken met de mensen.”

“Sowieso is het altijd een leuk moment als het compromis getekend wordt, dat gaat gepaard met een glaasje champagne, want vaak is dat een mooi moment in het leven van die mensen. Ze zetten een krabbel en dan komen er al eens emoties los.”

Is dat waar je het meeste van geniet?

“Ik vind het ook erg leuk om een eigenaar te kunnen overtuigen om met ons samen te werken. Dat is uiteindelijk altijd de start van alles. Ik zou al eens durven van thuis uit werken, maar niet te veel. Ik werk immers samen met een heel leuk team. Wij komen allemaal supergoed overeen. Het is hier telkens thuiskomen op ons bureau.”

Sinds oktober is dat bureau in de Kortrijkstraat en dus op een nieuwe locatie.

“Ons team is niet supergroot, dat is bewust zo, maar het pand in de Vredestraat werd wel echt te klein. We werken hier met een heel goed kernteam. Mijn eigen zus bijvoorbeeld werkt hier al meer dan tien jaar. Ons kernteam vormt echt wel het gezicht van ons kantoor en we steken daar zo weinig mogelijk verloop in. We startten intussen ook een kantoor op in Aalter, maar Tielt blijft toch het hoofdkantoor.”

Is er tussen al dat werk in het vastgoedkantoor nog tijd voor een uitlaatklep?

“Zeker, die heb ik gevonden bij de paarden. Die passie heb ik al van toen ik 14 jaar was en die komt altijd opnieuw naar boven. Ooit heb ik alle paarden verkocht, op eentje na. Mijn man zei dat ik er een moest houden, omdat ik het paardrijden toch niet zou kunnen laten. Hij kreeg gelijk. Intussen is mijn dochtertje ook gestart in een ponyclub. We hebben het dus wel goed te pakken. We fokken ook veulens en verkopen af en toe een paard. Daarnaast gaan we op zondag veel naar wedstrijden. Mijn beste vriendin deelt immers die passie. Je ziet op die wedstrijden dan heel wat verschillende generaties samenkomen, van kleinkinderen tot grootouders. Het voelt toch altijd als thuiskomen. Straks mag mijn dochtertje ook meedoen aan wedstrijden en daar kijk ik wel heel hard naar uit.”