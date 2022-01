Columbarium afgewerkt: urnen verhuizen naar nieuwe nissen

Op het Torhoutse Stiltepark De Warande is de volledig gerenoveerde urnenmuur, ook columbarium genoemd, afgewerkt. Dat betekent dat de urnen die zich nu nog in de oude nissen bevinden, kunnen verhuizen naar de nieuwe. Dat zal op zaterdag 5 februari gebeuren.

Begin augustus vorig jaar reed een vrachtwagenchauffeur op de parking bij de begraafplaats achteruit tegen de urnenmuur, waardoor die over een lengte van ongeveer 13 meter instortte. Gelukkig werden er als bij wonder geen nissen en dus ook geen urnen geraakt. Uiteraard is het vernielde stuk muur nu heropgebouwd, maar op zich heeft het ongeval niets met de vernieuwing van het columbarium te maken.

“De werkzaamheden stonden sowieso al op het programma en zijn eind september volgens plan gestart”, legt schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet uit. “Nu zijn we ermee klaar.”

In de nieuwe nissen kunnen twee tot drie urnen

Naast de urnenmuur bevinden er zich ook kolommen met nissen, maar die zijn niet in het project opgenomen. Misschien wordt er later iets aan verbeterd, maar nog niet op korte termijn. De herinrichting van begraafplaats De Warande is al enkele jaren aan de gang en wordt door de nabestaanden en bezoekers sterk gewaardeerd. Het Stiltepark oogt sindsdien heel mooi en sereen.

De oude urnenmuur bevat zeven modulen van telkens 15 relatief kleine nissen. In de vernieuwde muur zijn er eveneens zeven modulen voorzien, maar nu met telkens 18 ruimere nissen.

Op zaterdag 5 februari zullen de urnen van de oude naar de nieuwe nissen verplaatst worden

“In de nieuwe nissen zullen er twee of drie urnen geplaatst kunnen worden, afhankelijk van de grootte ervan”, zegt Elsie Desmet. “Zo kunnen er gemakkelijker urnen van mensen uit dezelfde familie in één nis samengeplaatst worden. Eenmaal de oude nissen leeg zijn, zullen we dat gedeelte van de muur bepleisteren, zodat ze niet meer zichtbaar blijven. Op die bepleisterde stukken, die zich dan tussen de zeven nieuwe modulen zullen situeren, willen we klimplanten laten groeien om het geheel een aantrekkelijke aanblik te geven. Wat groen brengt zoals bekend mensen tot rust.”

Het model van de nieuwe nissen is zo gekozen dat de nabestaanden er eventueel een bloemetje, een foto of een aandenken bij kunnen plaatsen. Dat was bij de oude nissen veel moeilijker.

“Heel wat mensen vroegen om zoiets in de toekomst mogelijk te maken en we hebben die wens ingewilligd”, vervolgt de schepen. “Het is wat zoeken geweest naar de passende nissen, maar het is ons gelukt om die te vinden. De eerste fase van het project, de levering en plaatsing van de nieuwe columbariumelementen in de muur, is een niet te onderschatten karwei geweest, maar dat is nu achter de rug. Dus zijn we aan de tweede fase toe: het verplaatsen van de urnen uit de oude naar de nieuwe nissen. Uiteraard worden de nabestaanden daarvan op de hoogte gebracht. Eenmaal de verhuizing gebeurd is, kunnen we de vrijgekomen tussendelen bepleisteren en de klimplanten aanbrengen om te laten groeien.”

Ingetogen moment voor familie met gedicht en rozen

Het verplaatsen van de urnen zal op zaterdag 5 februari door het stadspersoneel gebeuren. Om dat waardig te laten verlopen, wordt de begraafplaats op die datum vanaf de middag een tijdlang voor de bezoekers afgesloten. De betrokken nabestaanden zullen niet bij de verhuizing aanwezig zijn. Enkele uren later, eenmaal het verplaatsen achter de rug is, kunnen ze wél de urnen in de nieuwe, nog open nissen zien staan. Pas daarna worden de nissen effectief dichtgemaakt. Uiteraard met respect voor de overledenen.

“Diezelfde 5 februari om 17 uur nodigen we de families uit voor een ingetogen moment”, aldus Elsie. “Stadsgenote Anna Crevits heeft een toepasselijk gedicht geschreven dat ze zal voorlezen. Het gedicht bestaat uit zeven strofen, een strofe per columbariummodule. Het is de bedoeling om tegelijkertijd aan aantal rozen bij de nissen neer te leggen. We willen er een waardig herdenkingsmoment van maken, waar de familieleden hopelijk iets aan hebben.”

Straks ook nog de verouderde aula renoveren

Nu het nieuwe columbarium een feit is, bereidt de schepen, na alle verbeteringen van de voorbije jaren, nóg een project voor het Stiltepark De Warande voor.

“De aula links bij het binnenkomen van het domein moet dringend opgefrist worden”, zegt ze. “Ook dat willen we in deze legislatuur realiseren, zodat de begraafplaats tegen eind 2024 zo goed als helemaal op punt staat. We willen van de aula een stemmige ruimte maken, waar de nabestaanden in alle ingetogenheid afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledenen. Momenteel is de aula niet veel meer dan een overdekt terras dat op een gegeven moment werd dichtgemaakt. Daardoor is het er dikwijls erg vochtig. Het is er bovendien grijs, donker en muf. Niet zoals we het willen. We kunnen echter niet alles ineens verwezenlijken. We dienen de plannen voor het herinrichten van de aula nog op te maken. De uitvoering is ten vroegste eind 2023 voorzien, misschien zelfs maar begin 2024.”

Met het Stiltepark De Warande beschikt Torhout over een van de stemmigste begraafplaatsen van de regio. Vooral het verste deel, met de zitstenen en de waterpartijen, nodigt uit tot stilte, meditatie en herdenking van de doden.