Colombahof in Deerlijk viert dertigste verjaardag met feestweek: “Het woordje ‘bio’ spreekt nu veel meer aan dan vroeger”

Gezondheidswinkel Colombahof in de Guido Gezellelaan in Deerlijk viert deze week zijn dertigste verjaardag. Wat begon als een kleine biozaak groeide de afgelopen decennia uit tot een ruime buurtwinkel vol natuurvoeding en gezondheidsproducten. Rik Houfflyn (60), Katy Vanfleteren (56) en zoon Miel (27) zetten hun jubileum in de kijker met een feestweek vol hapjes en drankjes en gerecycleerde goodiebags.

Dertig jaar geleden openden Rik en Katy het Colombahof in de Guido Gezellelaan 101. En dat deed het koppel niet enkel om een winkel te kunnen uitbaten. Met een divers assortiment aan biologische producten dragen ze al drie decennia een positieve boodschap uit. “Colombahof is meer dan een winkel”, vertelt Rik. “We willen tonen dat het op een andere manier kan. Je zou ons bijna activist kunnen noemen.”

De bezieler van de zaak was al op jonge leeftijd geboeid door alles wat met ecologie te maken heeft. “Wat kunnen wij als mens doen om een kwalitatief voortbestaan van de volgende generaties te garanderen? Dat vond en vind ik nog steeds een bijzonder interessant thema. Als jonge knaap bezocht ik onder meer natuurvolkeren in Thailand. Zij bewijzen dat het anders kan met eigen kweek en met respect voor het land. In de westerse wereld daarentegen kijken we steeds vooruit zonder te beseffen waar we naartoe gaan.”

Jonger publiek

Vier jaar geleden sprong zoon Miel na zijn studies bij in de winkel. Het extra paar handen komt van pas want het Colombahof is een gekend begrip in de regio en kent een groot klantenbestand. “Wij waren een beetje voorlopers. In vergelijking met vroeger is het nu volkomen normaal dat iedere supermarkt haar eigen biohoekje heeft. Maar pas op, die tendens juichen wij alleen maar toe”, zegt Rik.

“Het woordje ‘bio’ spreekt nu veel meer aan”, gaat Katy verder. “Vroeger ontvingen we vooral de echte believers, maar de laatste jaren kennen we een ruim publiek. Een andere en leuke tendens is dat er veel meer jonge mensen over de vloer komen. Het concept van onze winkel is ook geëvolueerd. We zijn van pure natuurvoeding uitgegroeid tot een algemene gezondheidswinkel.”

Feestweek

Een jubileum moet gevierd worden en dat doet Colombahof met een grote feestweek. “We bieden onze bezoekers een hapje en een drankje aan en in de winkel vindt men verschillende proevertjes”, vertelt Miel. “Via een tombola en andere acties vallen er ook enkele prijzen te winnen. Bovendien hebben we 600 gerecycleerde goodiebags besteld. Vanaf een aankoop van vijftig euro krijgt de klant een goed gevulde goodiebag mee naar huis.”

De uitbaters delen ook enkele pakketten maaltijden uit van het Deerlijkse Lekker Ann’ders. “Dat lokale aspect is voor ons zeer belangrijk. We werken vaak samen met plaatselijke leveranciers en bedrijven die we steunen door hun producten aan te bieden”, aldus Miel. “Aangezien we verschillende acties organiseren zal de feestweek wellicht langer duren. Iedereen die onze winkel kent of wil ontdekken, is meer dan welkom.” (LV)