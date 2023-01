Clubsupporter die in elkaar zakte in tribune van STVV wordt in kunstmatige coma gehouden

De Clubsupporter die donderdagavond moest gereanimeerd worden in de tribunes van Stayen wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden. De man zou al langer kampen met hartproblemen.

Het was even schrikken donderdagavond vlak voor de aftrap van de wedstrijd tussen Club Brugge en Sint-Truiden. In de tribune waar de supporters van blauw-zwart zaten, was plots iemand onwel geworden. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De Club Brugge-supporter werd afgeschermd met doeken en in het stadion werd omgeroepen dat er zich een “zorgwekkende medische situatie” voordeed in het bezoekende vak.

De hulpdiensten slaagden er uiteindelijk in om het slachtoffer te reanimeren. De man, afkomstig uit Diegem, werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar wordt hij momenteel in een kunstmatige coma gehouden. Zijn situatie zou volgens de laatste berichten wel stabiel zijn. De man zou ook een gekend hartpatiënt zijn. (MM)