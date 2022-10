Clubfans brengen eerbetoon aan Theo (51), die nog steeds zwaargewond in ziekenhuis ligt

De 51-jarige Clubfan, die vorig weekend zwaargewond raakte bij een dubbele aanrijding op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden, is succesvol geopereerd aan zijn ribben. De man ligt nog steeds in een Brussels ziekenhuis, maar mocht de dienst Intensieve Zorg verlaten. “Er wacht papa nog een lange revalidatie. Het was een heel zwaar ongeval. De bandensporen staan in zijn borstkas”, zegt zoon Ward, die geëmotioneerd is door het eerbetoon dat de Clubfans woensdagavond brachten tijdens de wedstrijd tegen Porto.

Tien gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een klaplong: Theo Verscheure (51) liep zaterdagavond héél zware verwondingen op na de wedstrijd tussen Union en Club Brugge. Op de terugweg naar huis stopte de supportersbus aan het tankstation van Groot-Bijgaarden, waar een groep fans het aan de stok kreeg met twee bestuurders. Volgens het parket kregen de chauffeurs slagen en probeerden ze daarop te vluchten. Het is in die vlucht dat Theo werd aangereden. De witte bestelwagen reed hem eerst achterwaarts aan, waarop de wagen nadien ook nog eens vooruit over de vijftiger reed. Het parket spreekt evenwel van een onopzettelijke aanrijding.

Operatie

“Wij blijven erbij dat papa niet bij dat tumult betrokken was”, zegt zoon Ward. “Het onderzoek zal dat natuurlijk moeten uitwijzen, maar hij was gewoon op de terugweg naar de bus chips aan het eten, toen de bestuurder hem aanreed.” Sindsdien ligt Theo in het UZ van Jette, zo’n 105 kilometer van huis in Zuienkerke. “Het gaat al wat beter”, aldus Ward. “Deze week is hij geopereerd aan zijn ribben en alles is goed verlopen. Papa ligt ondertussen op een gewone kamer. Volgens de dokters is het een geluk dat hij een ‘kloeke kerel’ is. Anders waren de gevolgen nóg veel erger geweest.”

Met Theo zelf praten over de aanrijding en wat eraan voorafging, deed de familie nog niet. “Onze focus ligt nu op zijn herstel”, legt Ward uit. “We hopen dat papa weer helemaal de oude wordt, maar sowieso wacht hem nog een lange revalidatie. Het zou zowel voor hem als ons wel makkelijker zijn als hij zijn revalidatie kan verderzetten in een ziekenhuis dicht bij huis. Maar er zit nog een drain, en zolang die er is, kunnen de dokters hem niet laten overbrengen.”

Eerbetoon

Het ongeval van Theo leeft alleszins al dagenlang onder de Clubfans. Dat werd woensdagavond nogmaals duidelijk tijdens de wedstrijd van Club tegen Porto. Op twee spandoeken waren steunbetuigingen te lezen. Ook Ward was aanwezig op de wedstrijd. “Dat was op zich al moeilijk, maar toen ik de spandoeken zag, kreeg ik het pas echt zwaar. Maar het is hartverwarmend hoeveel berichten en steun ik krijg. Daar trekken we ons aan op.” (MM)