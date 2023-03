Club Brugge Foundation beloond voor initiatieven doven en slechthorenden

Voor de wedstrijd tegen Standard Luik overhandigden schepen van Welzijn Pieter Marechal en Lieve Dossche, voorzitter van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap (SRPH), de jaarlijkse participatieprijs aan Club Brugge Foundation en hun inclusieve supportersclub ‘Deaf Club Brugge Fans’.

Deze fangroep werd opgericht om dove en slechthorende Clubfans met elkaar te verbinden en nog meer te betrekken bij het wedstrijdgebeuren. “De initiatieven die Club Brugge ontwikkelt om deze mensen te laten meeleven met wat op en rond het veld gebeurt, zijn opmerkelijk. Zo worden de namen van spelers die gewisseld worden niet enkel omgeroepen, maar ook geprojecteerd op de verschillende ledschermen rond het veld. Dit is een prachtig voorbeeld van integratie en is daarenboven uniek in België”, aldus schepen Marechal en Lieve Dossche.

(PDC/foto Kurt)